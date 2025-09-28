為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「鏟子超人」助救災 鐵警局光復車站設機動派出所疏導人流

    2025/09/28 18:07 記者王冠仁／台北報導
    鐵警局分送口罩給鏟子超人。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局分送口罩給鏟子超人。（記者王冠仁翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，近來許多民眾自動自發化身成「鏟子超人」，志願前往花蓮光復鄉救災、清淤，尤其本周末適逢教師節連續假期期間，搭火車到花蓮光復站下車的人潮更加踴躍。對此，鐵路警察局花蓮分局除了增派警力於站區及月台疏導乘車人潮，也在今天於光復車站增設「機動派出所」，加強為民服務工作及維護旅運安全。

    鐵警局花蓮分局今天在光復站設立機動派出所，員警除了協助站務人員疏導人流，維持車站內秩序，由於許多災區內病媒蚊細菌孳生，警方也在場發送口罩給前往幫忙救災的眾多「鏟子超人」。

    鐵警局也強調，受到此次災情，社會各界踴躍捐助，有詐騙集團也趁機假借「捐款」或「補助」行騙。鐵警局此次就在現場加強防詐宣導，提醒民眾提高警覺，同時協助災區交通疏導，維護往來旅客與救援物資運輸順暢。

    此外，由於近來光復車站周邊人流、車流量增加，鐵警局除進行防詐宣導，也會加強站區疏導，避免壅塞影響救災與旅客安全。

    鐵警局分送口罩給鏟子超人。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局分送口罩給鏟子超人。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局設立機動派出所。（記者王冠仁翻攝）

    鐵警局設立機動派出所。（記者王冠仁翻攝）

