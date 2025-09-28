重現惜紙敬字客家精神 桃園市府爭取「送聖蹟」列國定民俗

小書僮「挑聖蹟」前往二板橋。（記者李容萍攝）

桃園市政府客家事務局今（28）日與龍潭導覽協會共同合作，在市定古蹟龍潭聖蹟亭舉辦「2025好客文藝季─文流x行動」龍潭送聖蹟祭典，副市長蘇俊賓體驗古禮取聖蹟、挑聖蹟及送聖蹟表示，看到現場莊嚴的古禮儀式，十分感動，「北龍潭、南美濃」的送聖蹟文化都是台灣寶貴的文化資產，是延續客家精神最重要的文化之一。市府正努力梳理相關文化脈絡，盼能將龍潭送聖蹟登錄為桃園市定民俗，並進一步爭取為國定民俗，讓客家送聖蹟文化能夠透過桃園發揚光大。

蘇俊賓指出，他曾在聖蹟亭旁的351旅服役，當年聖亭路拓寬規劃險釀龍潭聖蹟亭拆除危機，幸賴台灣文學巨擘鍾肇政及漢聲雜誌創辦人黃永松等人發起「搶救聖蹟亭」文化保存行動，使龍潭聖蹟亭得以保留，並將珍貴的聖蹟文化完整傳承。而鄧雨賢家族更參與了一百多年前聖蹟亭的起造，我們今天能夠在這邊延續傳承優良的文化，不能忘記前人的努力。

蘇俊賓提到，客家傳統文化非常重視文人的價值與堅持，一筆一墨、一字一句，甚至書寫的字紙都非常講究，這是對於知識分子的尊敬也是知識分子的自我要求，傳統文化非常認真且嚴肅的看待文人所寫出的每一個字、發表的每一個觀點；這些書寫過的紙張在丟棄時，也必須經過嚴謹的程序，即使燃燒成灰燼後，仍以虔敬之心送行，是客家長輩所流傳最好的價值之一。

客家局長范姜泰基表示，桃園共有7座聖蹟亭，其中龍潭聖蹟亭建於西元1875年，至今仍完整保留清代「三進式」建築格局與祭祀空間，在「送聖蹟」儀式上，更維持完整傳統古禮，從請神、安座的莊嚴開端，經過擊鼓鳴金、奏樂、獻酒進饌、讀祝文等，最終將字紙灰送入流水中，儀式不僅重現客家敬字傳統，更延續守護文化精神；市府今年也邀請桃園在地的犀牛劇團，以鍾肇政及黃永松等人搶救聖蹟亭的故事為發想，編寫全新兒童劇碼至6所國小演出，推動客家惜字紙文化向下扎根。

包括龍潭區長鄧昱綵、立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、劉熒隆、張肇良等人均出席祭典的進行。

桃園市副市長蘇俊賓（左）取出聖蹟，準備將聖蹟送往二板橋。（記者李容萍攝）

桃園市副市長蘇俊賓（前右2）、客家局長范姜泰基（前右1）體驗恭請河神將字紙灰燼送入大海的儀式，象徵漢字文化傳諸四方，此即送聖蹟。（記者李容萍攝）

龍潭聖蹟亭建於西元1875年，至今仍完整保留清代「三進式」建築格局與祭祀空間。（記者李容萍攝）

