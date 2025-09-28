為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    全台首見！白沙屯媽祖「三神贊境」 進南投看守所受參拜

    2025/09/28 17:18 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，來到南投市區還首度進入南投看守所關懷收容人，成為全台首見。（南投看守所提供）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，來到南投市區還首度進入南投看守所關懷收容人，成為全台首見。（南投看守所提供）

    白沙屯拱天宮媽祖在南投市「三神贊境」遶境，今最後一天行程遶行南投市郊，其中媽祖「粉紅超跑」鑾轎來到市區時，還首度進入南投看守所關懷收容人，展現媽祖慈悲教化精神，並受到所內人員與收容人虔誠參拜，成為全台首見；南投看守所表示，此次是全台首度有媽祖進入矯正機關，讓所內上下都相當感動與高興。

    南投看守所秘書陳宜擇表示，媽祖是大家心中的信仰，此次南投市「三神贊境」安排進入看守所，所方還特別請示上級矯正署，經獲同意後，今便戒護將近400名收容人向媽祖上香祭拜，而所方也安排所內工作同仁「鑽轎底」祭拜，讓所內上上下下都非常感動。

    南投看守所也說，此次是百年來首度有媽祖鑾轎進入矯正機關，過去從來沒有過，第一次有媽祖蒞臨，就選擇南投看守所，讓所內人員相當榮幸，也非常感恩。

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人，並獲所內人員虔誠上香祭拜。（南投看守所提供）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人，並獲所內人員虔誠上香祭拜。（南投看守所提供）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，來到南投市區還首度進入南投看守所關懷收容人，成為全台首見。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，來到南投市區還首度進入南投看守所關懷收容人，成為全台首見。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人，並獲所內人員虔誠上香祭拜。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖南投市「三神贊境」，首度進入南投看守所關懷收容人，並獲所內人員虔誠上香祭拜。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

