光復鄉重災》17死100傷7失聯持續搜救 馬太鞍溪橋三階段復建

中央災害應變中心今下午舉行第19次工作會報，由副指揮官、內政部政務次長馬士元主持。（記者陸運鋒翻攝）

首次上稿 17:16

更新時間 19:10（新增2人受傷）

花蓮馬太鞍溪23日發生潰決，中央災害應變中心統計至今天下午6時25分，維持17死、7失聯，受傷增加2人來到100人，至於光復鄉今人流已超過4萬餘人，比昨日同時段多了近9千人。

由於行政院前進協調所於每日上午及下午發布訊息，為方便作業經協調後，中央災害應變中心將改為每日上午9時30分及下午5時舉行工作會報。

馬太鞍溪橋復原採短期、中期、長期等三階段作業，第一階段（短期）為涵管便道，公路局全力趕於10月15日前通車；第二階段（中期）鋼便橋，預計115年1月底前通車；第三階段（長期）橋梁復建，橋梁為南下、北上分離橋，以115年年底前完成永久橋梁一座，供南下、北上車流通行，並以116年全線改建完成為目標，工程經費24億元。

馬太鞍溪受損堤防2860公尺修復部分，預計2周內完成第一道防線，3個月內完成堤防加強加固，115年汛期前完成復建。

堰塞湖部分，今日壩頂高度已降至82公尺，溢流後已下切118公尺深，湖區面積13.5公頃，蓄水量600萬噸，原來量體之6.6%，湖水從溢流口持續沖刷，周圍崩塌坡面仍不穩定，且之前集水區降雨仍有水量匯入湖區，因此維持紅色警戒，另為確保紅色警戒區民眾安全，在堰塞湖集水區有明顯降雨、河道水位異常及發生地震，將運用防空警報系統，比照海嘯警報發布程序，通報警政署發布堰塞湖警報。

據統計，本月23日馬太鞍溪堰塞湖潰流迄今，已出動各縣市消防員1898人、637車、122艇、100架無人機及35犬投入救災，共救出人數714人，共開設6處收容處所，收容711人，市話曾中斷1431戶、待修86戶，基地台受損39座、待修復20座。

此外，各部會支援救災出動各式車輛4052輛（次）、各式搶救機具1萬6679部（次）、1萬9828人（次）、搜救犬35隻（次）及其他資源6式（次），而環保清潔人力2319人次、清潔車輛353車次，清除淤泥1萬267公噸，清除廢棄物1994公噸。

馬太鞍溪受損堤防2860公尺修復示意圖。（中央災害應變中心提供）

馬太鞍溪橋復原採短期、中期、長期等三階段作業。（中央災害應變中心提供）

