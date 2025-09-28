不能再閃？ 前進協調所每日記者會 卓榮泰要花蓮縣府派人列席

行政院長卓榮泰今（28）日視察花蓮光復糖廠內「中央災害應變中心前進協調所」時強調，希望前進協調所每日上午10時召開的記者會及相關工作會議，花蓮縣政府均能派員出列席。（行政院提供）

花蓮縣政府未確實疏散光復鄉居民，馬太鞍溪堰塞湖溢流累計已釀17死，上千棟房屋建物遭泥流灌入。行政院長卓榮泰今（28）日視察花蓮光復糖廠內「中央災害應變中心前進協調所」時強調，希望前進協調所每日上午10時召開的記者會及相關工作會議，花蓮縣政府均能派員出列席。罹難者慰問金部分，中央將由每位80萬元提高至100萬元，以表達最誠摯哀悼之意；對於重傷民眾，也將給予25萬元慰問金。

卓榮泰表示，淹水救助金部分，以往針對一般戶淹水達50公分以上者，地方政府及中央均發放5千元及2萬元淹水救助金，但此次花蓮災情慘重，非先前狀況可比擬，因此中央將針對花蓮淹水、遭污泥入侵的民宅，每戶加給10萬元救助金，讓災民儘速恢復家園。

前進協調所今天向卓揆彙報指出，堰塞湖壩頂高度已由溢流前200公尺降至82公尺，總蓄水量由原9100萬噸降為600萬噸，惟考量周圍坡面仍不穩定，且先前集水區降雨仍有水量匯入湖區，故仍維持紅色警戒。

前進協調所規劃，目前針對受損堤防搶險作法包括：拋放5噸型混凝土塊、完成土堤及堤頂加高太空包。在支援人力機具部分，國軍第二作戰區已派遣兵力1733人，車輛機具22類347項；經濟部水利署支援抽水機3部、重機具124台。

海委會海巡署及所屬單位投入83車、262人救災；其他縣市亦派遣1510位消防及特種搜救隊同仁救災；此外，環境部協助支援調度清淤機具及人力，已清除淤泥量1萬267公噸、垃圾量1994公噸，並協調台糖公司提供土地作為淤泥及廢棄物暫置場。

針對災民物資、藥品及旅宿安置部分，花蓮門諾醫院、慈濟醫院、衛福部立花蓮醫院、北榮玉里分院、國軍花蓮總醫院，已設立醫療站提供民眾醫療看診、領藥，需要時可提供通訊診療及送藥服務；同時，衛福部無人機送藥團隊趕赴花蓮，可視需求支援送藥服務。

在旅宿安置方面，已協調整合30家旅宿、約700個房間提供災民安置，每人每日2000元補助上限，以居住7天為原則，如有需要可再延長7天，有需求的民眾可至收容所登記，並安排專車接駁至住宿點，相關費用將由政府專案支應。

卓榮泰表示，他來前進協調所路上，看到許多攜帶各種器具湧入花蓮救災的志工朋友們，令人非常動容，再次凸顯國家韌性與人民團結的重要性及價值，他要代表政府致上最高敬意與感謝。

卓榮泰強調，前進協調所的工作是協調各種人物力資源分配，以及中央地方事務分工等，因此，希望前進協調所每日上午10時召開的記者會及相關工作會議，花蓮縣政府均能派員出列席，以瞭解中央地方工作進度和相互支援協助重點。

卓榮泰也說，一、目前失聯的7位鄉親，絕不放棄搜救。二、以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。三、政府啟動7+7天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案。四、加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生。五、賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到100萬、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金。

此外，未來如有緊急狀況需疏散撤離，內政部警政署將比照海嘯警報播放方式，以短鳴5秒、停止5秒、再短鳴5秒，共15秒、循環9次方式進行播放，卓揆也請前進協調所、花蓮縣政府及媒體廣為宣傳此一警報播放方式，讓民眾能夠知悉、適應，並有所警覺。

行政院秘書長張惇涵補充說明，總統已指示加強協助災後復原，並請國防部顧立雄部長持續加派國軍人力協助，希望能在中秋節前夕，將災區清理復原工作有階段性進展。

張惇涵提及，民生供水修復部分，由於部分管線遭污泥破壞，為避免太多機具或工程車進出災區，影響其他復原工作，因此台水公司將於今日入夜後進行修復。

張惇涵指出，針對農地損害部分，他已請農業部先進行農地損害套圖，以利後續所有農民朋友申請救助金，同時農業部也針對受災農漁業者提供災害貸款1年免息，而農機具及受損溫網室補助約5-8成，農田流失埋沒地區農機補助不限台數。

