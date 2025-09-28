台電人員徒步入山搶修 台東利稻、霧鹿村復電

樺加沙外圍環流重創南橫公路，造成利稻村與霧鹿村斷電並失去聯外通訊，台電今天動員人力及機械入山搶修，終於完成復電作業。（資料照，記者黃明堂翻攝）

台東縣利稻村與霧鹿村受颱風樺加沙外圍環流影響斷電，台電人員徒步入山搶修，今天下午恢復兩村全數民生用電，僅剩深山偏遠非民生用電17戶，將持續搶修直到全面恢復供電。

樺加沙外圍環流重創南橫公路，189K附近道路大規模坍塌，造成利稻村與霧鹿村斷電並失去聯外通訊，一度有374戶停電。

台電台東區處24日晚間6時54分第一時間掌握停電訊息，並派員全力投入巡視及搶修，25日因道路中斷，人員無法通行又無通訊，台電動用無人機巡查線路未果，最後在26日請求台東縣政府協調內政部空勤總隊派遣直升機支援台電人員查修線路，並利用衛星通訊將現場情形及供電設備損壞狀況回傳，以研擬復電方案。

台電台東區處27日由副處長游鵬緯率同搶修人員及承攬商，翻越山區各坍塌路段，前往現場親自指揮監督，因道路及設備損害嚴重，今天動員人員、機具挺進災區，以臨時線路先行建桿供電，下午3時恢復利稻村與霧鹿村全數民生用電，剩下深山偏遠非民生用電17戶未恢復供電，台電仍將持續搶修，直到全面恢復供電。

台電台東區處處長趙淑芬表示，颱風斷路不斷情，即使連假期間，台電人仍會守護山村及各地的光明，這是台電對居民的承諾。

