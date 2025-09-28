為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    交通部啟動「大客車免費接駁專車」 搭載救災志工往返車站住宿點

    2025/09/28 17:17 記者蔡昀容／台北報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局協調業者闢增6條路線，接駁救災志工往返車站及住宿點。（公路局提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災。交通部及公路局今天（28日）啟動「大客車免費接駁專車」，闢駛6條服務路線，協助志工往返車站及住宿點。

    公路局表示，大客車接駁專車皆免費，觀光署花東縱谷國家風景區管理處每天於光復車站，針對有住宿需求的志工媒合住宿地點，並確認接駁需求後，將資訊提供公路局，公路局並於新城、花蓮、吉安、壽豐及玉里站，每天共提供6輛大客車，闢駛6條服務路線，接駁救災志工住宿點往返鄰近火車站，服務時段為上午7至10時，以及下午4時至晚間8時，每小時發車。

    交通部說明，各火車站點及接駁大客車皆張貼識別圖卡，如有交通接駁需求志工可搭乘使用。

    公路局也協調花蓮縣遊覽車商業同業公會負責調度人車，並要求接駁專車及駕駛人員每天皆要完成車輛內外部清潔與消毒，確保人、車衛生，後續公路局將依實際使用情形、災區重建進度與民眾反映等滾動檢討量能。

    各火車站點及接駁大客車皆張貼識別圖卡，如有交通接駁需求志工可搭乘使用。（公路局提供）

    花蓮車站A路線停靠站。（公路局提供）

    花蓮車站B路線停靠站。（公路局提供）

    吉安車站及壽豐車站路線停靠站。（公路局提供）

    新城車站及玉里車站路線停靠站。（公路局提供）

