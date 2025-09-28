為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教師節另類課程 台江親師生水上求生防災

    2025/09/28 16:59 記者王姝琇／台南報導
    獨木舟划船訓練。（記者王姝琇攝）

    獨木舟划船訓練。（記者王姝琇攝）

    因應極端氣候的風險，為培育台江流域學校親師生，學習水域求生及防災技能素養，社大江分校協助觀旅局在山海圳國家綠道內海之路，舉辦水上求生防災訓練，共100多位親師生共同參與，成為教師節另類學習！

    海佃國小、安慶國小、海東國小及和順國中、台江綠道志工、安東庭園河川巡守隊，在教師節連續假期，100多位親師生參與水上求生防災培訓，台南市副市長趙卿惠特別到場鼓勵台江親師生，她說，山海圳國家綠道內海之路的親水空間，生態豐富，很適合水上求生防災訓練，很高興看到許多家長和孩子一起參加，希望大家完成訓練，推廣水域求生防災行動。

    社大台江分校執行長吳茂成說，因應極端氣候風險威脅，結合南市觀旅局培訓台江流域學習親師生，學習水域求生防災的技能素養，希望大家居安思危，推動台江流域治理。此次課程適逢教師節連續假期別具意義，共有100多位親師生參與。

    小台江水手翁詩烜指出，很高興和老師、爸爸媽媽一起參加台江水上求生防災訓練，經過這場水上求生防災訓練，才發現求生訓練很重要，不但能自救，還能在緊急情況幫助需要幫助的人，希望有更多機會，讓水上求生安全的知識深入人心。

    學到許多關於求生救人的知識，例如：當有人溺水時，可以將背包清空裝入空的寶特瓶，綁上繩索當成浮具拋給溺水的人，實際操作CPR的時候，那些看似簡單的按壓動作，要持續一直做其實是很困難的，划船訓練活動中，當自己拿到槳拚命向前划時，以為有在前進，其實整艘船竟然都沒有移動，沒想到划船真是困難啊！

    長安國小學生林辰熙說，自己和爸爸在這場水上求生訓練學到很多求生和自救方法，實際操作CPR，獨木舟划船訓練時，讓自己更認識台江水域，進而守護它。和順國中黃育潔同學也指出，學習水上求生防災技能很實用，未來都可能用得到。

    參與訓練的學員實際操作CPR。（記者王姝琇攝）

    參與訓練的學員實際操作CPR。（記者王姝琇攝）

    社大江分校攜手觀旅局在山海圳國家綠道內海之路舉辦水上求生防災訓練。（記者王姝琇攝）

    社大江分校攜手觀旅局在山海圳國家綠道內海之路舉辦水上求生防災訓練。（記者王姝琇攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播