台中山城出現撒釘怪客？ 東勢警要調監視器追查

民眾網路發文指稱東勢區長庚橋出現大批螺絲釘，致行經車輛輪胎被刺破。（擷取自網路）

台中市東勢區長庚橋出現撒釘怪客？民眾網路po文表示，昨有5輛車輪胎被刺破，輪胎行老闆補胎後，基於行車安全，到橋上撿拾，結果竟撿了一大堆螺絲釘，提醒民眾行經長庚橋要注意；東勢警分局表示，至目前為止尚未接獲民眾報案，將調閱監視器調查，依法辦理。

民眾在Threads上po文指出，其父親經營輪胎行，結果昨天有5輛車子因輪胎被刺破到店內補胎，一問之下，發現這些車都經過台中市東勢區長庚橋，其懷疑刺破車胎的螺絲釘是工程車掉落，為了民眾行車安全，輪胎行老闆就到長庚橋上撿拾螺絲釘，現場也有多位民眾一起幫忙撿拾，結果撿獲的螺絲釘約有上百個，非常驚人。

東勢警分局表示，警方目前尚未接獲民眾報案，將調閱監視器調查是否為有人刻意撒釘，將依法辦理，並提醒民眾依據《道路交通管理處罰條例》第30條規定，汽車在裝載物品時，必須妥善綑紮並確保牢固，若因固定不當導致貨物滲漏、飛散、脫落或掉落，不僅嚴重影響用路安全，亦將處駕駛人新臺幣3000元以上、18000元以下罰鍰，並得責令改正或禁止通行。警方提醒駕駛人務必落實裝載安全，避免因掉落物造成交通事故，共同維護道路順暢與行車安全。

