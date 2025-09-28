為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮災區清除污泥達1萬噸 初判可再利用

    2025/09/28 16:59 記者黃宜靜／台北報導
    花蓮光復鄉街道滿是污泥、垃圾，阿兵哥、鏟子超人投入光復鄉災區救援。（記者王榮祥攝）

    花蓮光復鄉街道滿是污泥、垃圾，阿兵哥、鏟子超人投入光復鄉災區救援。（記者王榮祥攝）

    花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大量泥水沖入光復鄉，街道滿是污泥、垃圾，清理後暫置的污泥後續是否能再利用；對此，環境部環境管理署署長顏旭明表示，現階段會先將清理出的淤泥暫置，初判多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，不過仍須待災後復原完畢後再進行評估。

    今年7月薇帕颱風外圍環流帶來雨量，21日花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，中央在7月26日設置水位計、空拍，持續監測，成立跨部會專案小組並分工。隨著氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，就建請花蓮縣府疏散當地民眾，9月23日下午2時50分發生大規模溢流，光復鄉市區遭受嚴重災情。

    環境部估計，統計至昨（27）日已清除淤泥10,267公噸、垃圾1,994公噸，同時也已協調台糖提供污泥暫置場。

    環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，目前污泥每日清理量為4500至5000公噸間，持續清理中，受災民眾不斷清理出污泥、還有廢棄物夾雜污泥的情形，由於數量過於龐大，目前尚無法準確估算總清除量，只能全力動員清理。

    可用農地改良或建築建材

    顏旭明表示，現階段會先將清理出的淤泥暫置，初判多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，不過仍須待災後復原完畢後再進行評估。

    顏旭明說，這些淤泥的土質看起來適合用來農地改良或建築建材，不過他仍強調，現階段仍先以清理、暫置災區淤泥為主，後續再思考是否能夠再利用，將土質進行進一步檢測並規劃再利用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播