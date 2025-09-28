花蓮災區清除污泥達1萬噸 初判可再利用

花蓮光復鄉街道滿是污泥、垃圾，阿兵哥、鏟子超人投入光復鄉災區救援。（記者王榮祥攝）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大量泥水沖入光復鄉，街道滿是污泥、垃圾，清理後暫置的污泥後續是否能再利用；對此，環境部環境管理署署長顏旭明表示，現階段會先將清理出的淤泥暫置，初判多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，不過仍須待災後復原完畢後再進行評估。

今年7月薇帕颱風外圍環流帶來雨量，21日花蓮馬太鞍溪上游出現堰塞湖，中央在7月26日設置水位計、空拍，持續監測，成立跨部會專案小組並分工。隨著氣象署上週發布樺加沙颱風來襲，9月22日上午7時農業部林保署發布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒，就建請花蓮縣府疏散當地民眾，9月23日下午2時50分發生大規模溢流，光復鄉市區遭受嚴重災情。

環境部估計，統計至昨（27）日已清除淤泥10,267公噸、垃圾1,994公噸，同時也已協調台糖提供污泥暫置場。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，目前污泥每日清理量為4500至5000公噸間，持續清理中，受災民眾不斷清理出污泥、還有廢棄物夾雜污泥的情形，由於數量過於龐大，目前尚無法準確估算總清除量，只能全力動員清理。

可用農地改良或建築建材

顏旭明表示，現階段會先將清理出的淤泥暫置，初判多數土質狀況良好，後續再利用可能性高，不過仍須待災後復原完畢後再進行評估。

顏旭明說，這些淤泥的土質看起來適合用來農地改良或建築建材，不過他仍強調，現階段仍先以清理、暫置災區淤泥為主，後續再思考是否能夠再利用，將土質進行進一步檢測並規劃再利用。

