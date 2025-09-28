台鐵光復站進站證明 志工：最窩心、最有溫度的一張紙

台鐵發出的光復站進站證明，有溫度的鼓勵話語，讓志工感到窩心。（讀者周士程提供）

台鐵公司今天推出一張進站證明，讓湧入光復站的志工們「揪感心」，上面還貼心印上「感謝您對光復鄉災後復建的努力復出，支援超人們抵達前線，台鐵陪伴光復重建！」，被譽為是台鐵有史以來最有溫度的一張紙，志工們感動地說「回家後要趕快裱褙起來，當做珍貴的紀念！」。

志工周士程說，今天下午3點多結束在光復災區的志工服務，準備搭火車返回北部，但光復車站擠滿了志工，大家都想擠上列車儘快離開，站務人員貼心地逐一分發臨時的進站證明，柵欄也升起讓他們迅速進站，上車後才發現證明上的窩心字句，有人還大聲唸出來，加上列車上傳來列車長感謝大家發揮愛心的感性廣播，車廂內迴盪著滿滿的溫馨氛圍，有人還感動到淚水在眼眶裡打轉。

台鐵東部營運處副處長楊舜安指出，昨天光復站進站人數達1萬5千人，今天預估逾4萬人，早已超過車站的容納範圍，平均每列車均擠上逾千人，較平常的滿座5、600人，增加達4成以上，光復是個小站，一時無法容納這麼多人同時入站，根本沒辦法賣票，只好先給入站證明，才能大幅加快進站速度。

楊舜安說，拿到進站證明後，志工們只要出站時補票就好，這個構想是總經理馮輝昇想出來的點子，要求連夜製作，並要求一定要寫上有溫度的話，東部營運處同仁們想了一晚上，看到志工們感動的回響，讓他們覺得相當值得，也相信愛心與志工們同在，一起為光復的重建加油努力。

台鐵光復站湧入大批志工，將月台整個塞滿。（記者游太郎攝）

