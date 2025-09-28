台中兒童輔具運動會 媽媽推輪椅陪跑百公尺「看美麗世界」

2025 Super Kids勇氣無限兒童輔具運動會在太平國小舉行。（記者黃旭磊攝）

2025 Super Kids勇氣無限兒童輔具運動會在台中市太平國小舉行，「融合陪跑員」陪特殊兒童搭特製輪椅跑百公尺障礙賽，近30名學童在陽光下盡情享受奔馳快感，路跑後，再參加自行車接力及步態訓練器短跑賽。蔡姓家長說，希望透過孩子能靠雙腳「看看這個美麗世界」。

台中市教育局、社團法人台中市兒少家庭無障礙支持協會今天（28日）舉辦賽事，學童經專業物理治療師及志工陪伴引導，安全使用輔具挑戰自我，不只在賽道比拚速度分數，且感受「我能做到」的喜悅與自信，家長及融合陪跑員與選手攜手衝過終點，傳遞支持、無界線的融合教育精神。

蔡媽媽推小六兒子跑完100公尺，她說，兒子今天上午有打肉毒桿菌（治療痙攣型腦性麻痺），手腳比較沒力，平常可走更遠，來賽場跟好朋友交流，能夠完賽實在很開心。

近30名學童參與特製輪椅100公尺障礙賽、太平洋自行車接力賽及步態訓練器30公尺短跑，使用約7至15公斤兒童輪椅及2公斤以下助行器，選手全力衝刺爭取榮耀，操場滿溢歡笑聲。

台中市兒少家庭無障礙支持協會理事長陳力榮說，今年首度結合輔具展跟運動會，讓小朋友發揮潛力接觸大自然，也讓家長、陪跑員跟物理治療師有機會聯誼。

惠心媽媽表示，這是首度女兒不需攙扶、靠自己跨步走出去， 看著她從疑惑的慢動作到越走越起勁，經步態訓練器輔助走路，「看在我跟爸爸眼裡，真的很感動」，留下家人共同美好回憶。

蔡媽媽推小六兒子跑完100公尺。（記者黃旭磊攝）

