英國研究：市售飲品微塑膠無所不在 「這關鍵」恐讓釋出量翻倍

英國最新研究發現，市面上各式飲品幾乎都含有微塑膠，無論冷熱或品牌都無一倖免，示意圖。（彭博）

你每天喝的咖啡、茶或果汁，裡面可能不只有飲料本身。英國最新研究發現，市面上各式飲品幾乎都含有微塑膠，無論冷熱或品牌都無一倖免。這項研究揭示微塑膠已滲透日常生活，也引發外界對健康影響的關注。

《紐約郵報》報導，英國伯明罕大學研究團隊檢測了來自超市與連鎖咖啡店的155個飲品樣本，結果在每一項樣本中都驗出微塑膠顆粒。其中，「高溫」被發現是促使微塑膠釋出的一大關鍵。

研究分析顯示，熱茶的微塑膠含量最高，每公升約有49至81個微塑膠顆粒，是冰茶（24至38個）的兩倍以上；熱咖啡的含量也不容忽視，每公升約含29至57個顆粒，略高於冰咖啡的31至43個。

除了飲品溫度外，容器材質也影響微塑膠釋出量。研究指出，若使用免洗杯沖泡熱茶，每杯平均會釋出22個微塑膠顆粒，而使用玻璃容器沖泡則降至14個。研究人員表示，這項結果進一步證實高溫會加速塑膠包裝分解，使微塑膠進入飲品中。

研究團隊也針對超過200名英國成年人進行問卷調查，了解他們每日的飲品攝取習慣。根據推算，女性平均每天從飲品中攝入約1.7個微塑膠顆粒／公斤體重，男性則為1.6個。值得注意的是，這僅涵蓋飲品中的微塑膠攝入量，尚未包含空氣、食物等其他來源。

雖然微塑膠對人體長期健康影響尚無定論，但已有研究指出，微塑膠可能累積於血液、大腦、肺部、肝臟、腎臟、胎盤等重要器官與組織中，恐導致細胞受損、腸道菌失衡及慢性發炎，甚至可能對免疫、代謝與生殖系統產生不良影響。

