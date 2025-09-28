為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園市年度再生木作文創清倉特賣 500件商品吸引民眾搶購

    2025/09/28 16:42 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局於今（28）日下午在桃園區三民路新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品，最低1折起回饋給民眾，現場吸引大批民眾選購，此次活動共售出500多件商品。

    環境管理處表示，「再生木作文創展售會」自舉辦至今已邁入第17年，累計賣出約5000件再生產品，為國庫挹注近285萬元，今年由桃園區清潔中隊桃仔園修惜站結合土地公民俗藝術節推出感恩特價出清，將老舊書桌、椅子、櫥櫃等大型家具，經木工師傅巧手修繕與創意改造，變身為小板凳、螢幕架、收納盒等兼具實用與美感的文創商品，成功賦予廢棄家具全新生命。

    活動現場相當熱鬧，除文創商品展售，環保局也規劃多元互動內容，包括憑20顆廢乾電池兌換「上板苔球」DIY課程、拍照打卡送好禮、趣味環保闖關，以及「幸運大轉盤」加碼抽獎，讓參與民眾在享受購物樂趣的同時，也能學習環保知識。

    環保局表示，展售活動不僅為民眾帶來實惠，也傳達循環經濟的核心理念，透過傢俱回收與再造，延長物品使用週期，既減少廢棄物，也實踐永續價值，市府將持續推動各項循環經濟政策，攜手市民朝2050淨零轉型、零廢棄目標邁進。

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播