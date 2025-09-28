桃園市年度再生木作文創清倉特賣 500件商品吸引民眾搶購

桃市府環保局28日在桃園區新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品。（環保局提供）

桃市府環保局於今（28）日下午在桃園區三民路新永和市場停車場，結合土地公民俗藝術節舉辦「再生木作文創展售感恩特賣會」，展售超過500件由廢棄家具改造的文創商品，最低1折起回饋給民眾，現場吸引大批民眾選購，此次活動共售出500多件商品。

環境管理處表示，「再生木作文創展售會」自舉辦至今已邁入第17年，累計賣出約5000件再生產品，為國庫挹注近285萬元，今年由桃園區清潔中隊桃仔園修惜站結合土地公民俗藝術節推出感恩特價出清，將老舊書桌、椅子、櫥櫃等大型家具，經木工師傅巧手修繕與創意改造，變身為小板凳、螢幕架、收納盒等兼具實用與美感的文創商品，成功賦予廢棄家具全新生命。

活動現場相當熱鬧，除文創商品展售，環保局也規劃多元互動內容，包括憑20顆廢乾電池兌換「上板苔球」DIY課程、拍照打卡送好禮、趣味環保闖關，以及「幸運大轉盤」加碼抽獎，讓參與民眾在享受購物樂趣的同時，也能學習環保知識。

環保局表示，展售活動不僅為民眾帶來實惠，也傳達循環經濟的核心理念，透過傢俱回收與再造，延長物品使用週期，既減少廢棄物，也實踐永續價值，市府將持續推動各項循環經濟政策，攜手市民朝2050淨零轉型、零廢棄目標邁進。

