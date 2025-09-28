為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復堤防2週內完成第一道防線 2026年汛期前復建

    2025/09/28 16:39 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署表示，馬太鞍溪橋下方約1.5公里處的光復2及3號堤防遭沖毀，長度約2860公尺，堤防是40年前的構造物，因此在這次洪水發生時產生溢堤掏空，已動用151部重型機械，進駐235名人力，在河道上進行施工，希望在2週內完成第一道防線，2026年汛期前復建。

    而今天中午因為引導水流用土堤封堵往市區佛祖街的水流出現漏水現象，所以傳出又再度潰堤的謠言。水利署長林元鵬今下午向行政院長卓榮泰簡報時說，水利署有約68部怪手到達災區河道施工，目前還有溪水持續往光復鄉市區流，且水量龐大，因此必須把水流引導至河道中央，防堵溪水流進市區，27日上午6點完成第一次封堵但滲漏，今早10點完成第二次封堵，但約中午又出現滲漏。

    林元鵬說，堰塞湖洪峰超過堤防設計標準四倍以上，夾雜高速而且很重的泥沙，造成1978年興建的光復一、二、三號堤防受損2860公尺，河道淤積3到5公尺、約1000萬方以上，短期計畫兩週內完成第一道防線，3個月內完成堤防加固，明年汛期前完成復建；另外也開挖深水槽，並劃定民間協力區，開放廠商自備機具免費提取。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播