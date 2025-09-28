光復堤防2週內完成第一道防線 2026年汛期前復建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署長今天向行政院長簡報搶修進度。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成下游光復市區大淹水，光復堤防也被沖毀長達2公里，水利署表示，馬太鞍溪橋下方約1.5公里處的光復2及3號堤防遭沖毀，長度約2860公尺，堤防是40年前的構造物，因此在這次洪水發生時產生溢堤掏空，已動用151部重型機械，進駐235名人力，在河道上進行施工，希望在2週內完成第一道防線，2026年汛期前復建。

而今天中午因為引導水流用土堤封堵往市區佛祖街的水流出現漏水現象，所以傳出又再度潰堤的謠言。水利署長林元鵬今下午向行政院長卓榮泰簡報時說，水利署有約68部怪手到達災區河道施工，目前還有溪水持續往光復鄉市區流，且水量龐大，因此必須把水流引導至河道中央，防堵溪水流進市區，27日上午6點完成第一次封堵但滲漏，今早10點完成第二次封堵，但約中午又出現滲漏。

林元鵬說，堰塞湖洪峰超過堤防設計標準四倍以上，夾雜高速而且很重的泥沙，造成1978年興建的光復一、二、三號堤防受損2860公尺，河道淤積3到5公尺、約1000萬方以上，短期計畫兩週內完成第一道防線，3個月內完成堤防加固，明年汛期前完成復建；另外也開挖深水槽，並劃定民間協力區，開放廠商自備機具免費提取。

