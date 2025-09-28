「鏟子超人」湧光復救災 花蓮住房率飆8成以上

各地人馬湧入花蓮協助災後復原，鏟子超人擠滿月台。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀嚴重災情，全國各地「鏟子超人」湧入光復鄉救災。花蓮縣旅館商業同業公會表示，災後房間短暫退訂3成，但短時間內各地志工、救難單位湧入，加上收容災民等，全花蓮住房率達8成以上。

教師節、中秋節、國慶日3天連假隔週連放，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，這三波連假訂房率原本回到4成，堰塞湖災害發生後，短暫退訂3成，隨後各地志工湧入，加上配合政府收容災民、承接救難單位等，全花蓮住房率目前達8成以上。至於未來兩個連假，訂房率目前無增無減，旅客可能還在觀望。

這次連假住房率雖高，但不少房間以低價收客，甚至沒收錢。張琄菡表示，救災當前，先處理再說。

一般旅館配合安置災民方面，張琄菡說明，已配合花蓮縣府，目前累計收容2500人次，並就近依序收容至瑞穗、玉里、壽豐等旅館。至於外縣市救災隊伍、消防隊伍、志工等，也已協助安排超過1000人次。

另外，張琄菡表示，業者也配合中央「7+7」安心住宿方案，提供3600間雙人房、1900間四人房量能，供收容所災民轉移。房源以吉安鄉飯店為主，總計74間業者。後續中長期安置計畫則看政府安排。

行政院東部服務中心協調衛福部及交通部推出的「7+7」方案，安排收容所造冊災民入住旅館，以居住7天為原則，有需要可再延長7天。張琄菡說明，政府會補助業者雙人房1000元，四人房2000元，登記住宿災民不必掏錢即可入住。

張琄菡表示，光復鄉主要有兩間旅館，東泰旅社是受災戶，門口還疊著3台車子，已有志工進駐協助清理家園；另一處是光復糖廠則配合政府徵召運用。

