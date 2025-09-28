宜蘭傳藝園區中秋博狀元餅登場 將送150張台灣到金門機票

「傳藝慶中秋與金門博狀元餅」系列活動，今天在宜蘭傳藝園區登場。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

「傳藝慶中秋與金門博狀元餅」系列活動，今天（28日）在國立傳統藝術中心宜蘭園區登場，即日起到10月6日有博餅文化展示及線上博餅體驗，參加線上博餅便有機會抽中台灣到金門單程機票，將送出150張機票。

博狀元餅是金門頗具特色的中秋民俗，相傳鄭成功部將洪旭為安撫駐軍思鄉情緒所創，遊戲透過六顆骰子擲出組合決定獎次，獎次名稱取自狀元、榜眼、探花等科舉名次，寓意吉祥團圓，演變至今成為凝聚家人情感的節慶娛樂。今年中秋節，宜蘭傳藝園區與金門縣政府攜手合辦系列活動，讓遊客在宜蘭就能體驗這項民俗文化。

宜蘭傳藝園區今天在園區廟埕廣場舉辦博狀元餅體驗，另從即日起到10月6日有線上體驗，在遊戲中博到6個紅色四點（6紅）等特定骰子點數，即可參加抽獎，獎品是150張台灣到金門單程機票。

活動期間，宜蘭傳藝園區廣孝堂同步推出博餅文化展示，透過圖文與互動裝置，帶領遊客認識博餅的歷史文化，更多活動資訊請上宜蘭傳藝園區官網查詢，網址：https://www.px-sunmake.org.tw/。

小朋友到宜蘭傳藝園區參加博狀元餅體驗。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

宜蘭傳藝園區廣孝堂即日起到10月6日有博餅文化展示。（圖由宜蘭傳藝園區提供）

