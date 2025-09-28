慘！男騎80萬BMW重機跑山 違法改排氣管吞3000元罰單

男子騎乘BMW重機跑山遇攔檢，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰3000元。（警方提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪警分局昨（27）日配合環保局、監理單位，於台7乙線9.1公里處執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，針對疑似改裝噪音車進行攔查，以維護地方安寧。大溪警方表示，此次攔查多輛汽機車，檢測不合格告發2輛，裁罰金額計新臺幣6000元，並查獲2輛裝設非認證排氣管車輛。

蕭姓男子騎乘BMW R12車款大型重型機車遇攔查，新車要價將近80萬台幣，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰，騎士無奈說，趁著好天氣出來跑山，沒想到遇到攔檢而被開罰3000元。

警方表示，若車輛經檢測分貝超標，或使用非法改裝排氣管，依噪音管制法第23條規定，可處新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，並限期改善，若屢不改善或再犯，最高可罰至1萬0800元。

警方表示，今年針對危險駕駛及各類違規行為持續加強取締，其中，光是9月份超速取締件數就達845件，另有嚴重超速34件，展現警方維護居民安寧及道路安全的決心。

