為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    慘！男騎80萬BMW重機跑山 違法改排氣管吞3000元罰單

    2025/09/28 16:38 記者鄭淑婷／桃園報導
    男子騎乘BMW重機跑山遇攔檢，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰3000元。（警方提供）

    男子騎乘BMW重機跑山遇攔檢，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰3000元。（警方提供）

    男子騎乘BMW重機跑山遇攔檢，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰3000元。（警方提供）

    男子騎乘BMW重機跑山遇攔檢，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰3000元。（警方提供）

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市大溪警分局昨（27）日配合環保局、監理單位，於台7乙線9.1公里處執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，針對疑似改裝噪音車進行攔查，以維護地方安寧。大溪警方表示，此次攔查多輛汽機車，檢測不合格告發2輛，裁罰金額計新臺幣6000元，並查獲2輛裝設非認證排氣管車輛。

    蕭姓男子騎乘BMW R12車款大型重型機車遇攔查，新車要價將近80萬台幣，員警當下判斷有改裝排氣管，檢測後依改裝排氣管開罰，騎士無奈說，趁著好天氣出來跑山，沒想到遇到攔檢而被開罰3000元。

    警方表示，若車輛經檢測分貝超標，或使用非法改裝排氣管，依噪音管制法第23條規定，可處新臺幣1800元以上3600元以下罰鍰，並限期改善，若屢不改善或再犯，最高可罰至1萬0800元。

    警方表示，今年針對危險駕駛及各類違規行為持續加強取締，其中，光是9月份超速取締件數就達845件，另有嚴重超速34件，展現警方維護居民安寧及道路安全的決心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播