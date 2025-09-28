花蓮6歲女童獲救後狀況令人擔憂！ 在白紙畫下1張圖讓網友哭了......

小沂在安置中心畫了一張圖讓網友看了直呼心疼。（圖翻攝自台灣世界展望會臉書粉專）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游的光復鄉，已知17死98傷，另有7人仍處於失聯狀態。6歲女童「小沂」居住在光復鄉佛祖街46巷的鐵皮屋，因距離光復堤防缺口非常近，第一時間被洪水淹沒，小沂的乾姑婆、乾姑丈公捨身將姪女高高舉起放在房屋橫梁上，小沂受困整整一天順利被救出，但乾姑婆和乾姑丈公不幸罹難，而小沂獲救的那一瞬間逼哭大批鄉民。「台灣世界展望會」近日透過社群分享小沂在安置中心畫的圖，讓網友看了直呼心疼。

台灣世界展望會在臉書粉專發文透露小沂獲救後的狀況，「在潮濕、陰暗無光的環境中度過1天1夜，小沂獲救時說出口的第一句話是『阿公阿婆還在裡面』。當時，消防隊在屋頂鑿開一個洞，水已經淹沒至天花板的吊燈，小沂蜷縮在屋頂的橫樑上，後來我們才知道，小沂被高高托上橫樑，是她口中阿婆、阿公（乾姑婆、乾姑公）希望的寄託，也是生前最後一個影響了孩子生命的決定。 」

「週三晚上獲救後，小沂被安排在安置中心。隔天我們看到小沂時，她的臉上始終掛著淡淡的微笑，看著孩子發愣盯著色筆盒，我們拿出紙筆問小沂要不要畫畫，她想了一想，拿起色筆，在白紙上畫下了一個家，與我們腦海中的想像不同，小沂沒有接著畫門、畫窗，而是來回在屋頂著色。 在我們的眼中，像是在隨著每一筆畫，想讓這個房子變得更加堅固。 孩子不哭不鬧，冷靜、懂事的模樣更加令人擔憂，有多年經驗的督導立刻建議小沂需要接受心理諮商，社工馬上連結安置中心的心理師資源，陪同小沂一同進行創傷預防。 」

台灣世界展望會最後表示，「生命脆弱無常，但有時我們又看見，生命力是頑強、堅韌的。目前在花蓮有9處收容安置中心，展望會也開立兒童關懷中心，持續進行兒童關懷，發放物資以及緊急補助金。謝謝所有關心、幫助小沂的人。請各界不要打擾 讓小沂和家人有足夠的空間修復、走出傷痛。災後復原不會在一夕之間發生，每一步支持，都是守護花蓮走向復原的力量。 」

小沂在安置中心畫了一個家。（圖翻攝自台灣世界展望會臉書粉專）

