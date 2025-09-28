志工踢爆花蓮縣府「阻擋愛心物資進災區」 上萬無償便當無法完成

過去台灣有重大災難發生時，都會號召「義煮團」挺進災區提供溫熱食物的桃園中式餐廳主賴彥汶踢爆，花蓮縣府阻擋運送愛心物資的車輛進入災區。（圖擷取自「賴彥汶」臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，重創下游光復鄉，讓各界把握黃金救援時間趕赴現場救災。然而，花蓮縣府與多名藍營人士數度傳出惡意阻礙救援工作，今（28）日更發生故意在災區高喊「水來了」假警報，險先引發踩踏事件，以及阻擋運送愛心物資與餐點的車輛進入災區，誇張行徑引發各界譁然。

目前花蓮光復鄉災區除湧入全台各地的「鏟子超人」，在現場自發救災，過去台灣有重大災難發生時，都會號召「義煮團」前往災區、為災民與救援人員提供溫熱食物的桃園中式餐廳主賴彥汶，這次同樣和「義煮團」一起趕往光復鄉，並在在馬太鞍基督長老教會架起爐灶，現場煮熱食給災民，讓全台善心人士捐贈的食材發揮最大效益。

然而，賴彥汶今日下午以「嚴重譴責花蓮縣政府」為題發文踢爆，先是透露指出這幾天訂餐突然爆量，原本1天1400人份的餐點便當，昨（27）日暴增至7、8000個，今天中午打電話預定便當數量則高達2萬個。雖然數量驚人，但他們還是承接下來，並由現場100多個志工從早備貨到出餐，眾人頂著棚內50幾度的高溫，拚命製作這些餐點。

賴彥汶透露，他們無償供應的餐點為雙主菜便當，是為了救災人員、國軍、特搜隊，能多吃點肉才有體力，不料花蓮縣政府一直卡住他們的運送車，阻止他們的補給物上來，導致他們無法用最快速度供給訂單，因此他們接獲的2萬多個便當訂單，最終實際僅出餐1萬個，仍有不足約1萬多個便當。

對於缺少的1萬多個便當，賴彥汶痛斥，既然花蓮縣政府說「有供應便當」，並阻擋物資進入，「這1萬人你們自己處理，去承擔沒飯可以吃的責任」；他也強調，「義煮團」眾人真的用心、用命在製作便當，現場還有10幾個人因此中暑，沒想到竟還被這樣對待，「既然你花蓮縣政府說可以供應，不好意思我們不雞婆！」。

賴彥汶最後補充，今晚開始恢復供應馬太鞍基督長老會現場餐點，不接其他的便當，「麻煩沒飯吃，請找花蓮縣政府，他們說他們可以供應」。此外，賴彥汶也非常感謝當場幫忙的大家，並對此無奈地表示，「今天真的不是人做的工作！ 」、

消息一出，眾人除了對於「義煮團」志工遭遇感到心痛與不捨，也怒斥花蓮縣政府越發誇張的種種惡行，「匪徒作亂組織！」、「每天都在刷新下限欸」、「失職無能只會擺拍作秀」、「有一種戰爭演習的感覺」、「花蓮真的是中共示範區是不是？」、「為什麼花蓮縣政府的小手段這麼多？」、「一定是故意的，試圖轉移自己無能的焦點」、「應該他們有配合的店家要賺這筆災難財吧！愛心便當擋到即得利益者的財路！」。

