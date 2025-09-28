為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南瀛天文館中秋連假 姓名含「中」、「秋」、「月」遊客享好康

    2025/09/28 16:05 記者吳俊鋒／台南報導
    南瀛天文館在中秋、雙十連假期，都推出進場優惠活動。（記者吳俊鋒攝）

    南瀛天文館在中秋、雙十連假期，都推出進場優惠活動。（記者吳俊鋒攝）

    原本隸屬教育局的南瀛天文館，10月起正式納入文化局的市立博物館體系，隨即在接下來的2大節日，祭出優惠活動，4至6日的中秋連假，星象劇場首場全票買1送1，姓名含「中」、「秋」、「月」的遊客，更可免費參觀天文展示館，10至12日的雙十連假，於10點10分前開放免費入館，當天壽星憑證件則享全館免費的好康，全力搶攻觀光商機，邀請親子前來同遊星空。

    台南市立博物館長何秋蓮指出，特地結合節慶氛圍，規劃兼具知性與趣味的星際旅程，且連假期間，在南瀛天文館消費滿1500元，可兌換摸彩券，將抽出拍立得，會有3位幸運兒獲獎，歡迎大家造訪，賞月慶雙十。

    接下來的雙連假，不僅享有優惠入場，南瀛天文館更規劃系列寓教於樂的手作課程，適合親子共同參與；憑天文展示館門票即可體驗「迅猛龍」DIY，還有「星砂瓶」與「黏土幽浮」等DIY，酌收材料費50元，讓民眾親自打造專屬星空意象。

    另外，也規劃「水火箭」與「硝糖火箭」的套裝遊程，讓遊客親身操作，並認識其推進的原理，進一步了解科學與太空探索的關聯。

    連假期間星象劇場特地加開12點半「3D小湯姆太空大冒險」，除了全館消費1500元的滿額抽獎活動之外，星空小棧同步推出「消費滿200元可抽獎一次」的優惠，每天限量50份，送完為止。

    活動資訊可查詢南瀛天文館官網，或者電洽06-5761076。

    南瀛天文館10月份起，從教育局納入文化局的市立博物館體系。（記者吳俊鋒攝）

    南瀛天文館10月份起，從教育局納入文化局的市立博物館體系。（記者吳俊鋒攝）

