    首頁 > 生活

    竹縣特搜出動無人機支援花蓮救災 即時救助癲癇志工

    2025/09/28 15:46 記者廖雪茹／新竹報導
    花蓮縣災後救援，新竹縣消防局特種搜救隊今天再次出動22人，搭配6架無人機，分別進行河道空拍、地形建圖與沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    花蓮縣災後救援，新竹縣消防局特種搜救隊今天再次出動22人，搭配6架無人機，分別進行河道空拍、地形建圖與沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    花蓮縣災後救援行動持續進行，新竹縣政府消防局特種搜救隊今天再次出動警、義消與特戰人員共22名，搭配6架無人機，分別進行河道空拍、地形建圖與沿岸搜尋，提供災區即時資訊與戰略支援；過程中，搜救人員發現有志工突發癲癇，立即協助報案並呼叫救護車，讓志工獲得及時處置。

    消防局表示，新竹縣特搜隊帶隊官黃凱隆今天一早率領4車警義消15名及特戰人員7名，於成功街176巷一帶，展開自政旺砂石場往下游方向的空拍搜尋，並於193縣道旁小路靠近河岸位置，持續往箭瑛大橋進行下游搜索。在任務過程中，搜救人員遇有志工突發癲癇狀況，立即協助報案並請求救護車到場處置，消防救災同時守護人命。

    隨後，搜救隊伍分為3組，分別負責沿河岸空拍搜尋、於河堤匯流處進行無人機建圖、往箭瑛大橋方向空拍推進。一直到中午整個任務結束，共執行6趟無人機空拍搜索及1趟建圖作業，為災區現場指揮提供影像與數據支援。今天下午1點30分撤離災區，隨後整裝返回新竹縣。

    消防局表示，將持續配合花蓮救災指揮體系，善用無人機科技與特搜專業，並隨時支援災後復原工作。

    花蓮縣災後救援，新竹縣消防局特種搜救隊今天再次出動22人，搭配6架無人機，分別進行河道空拍、地形建圖與沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    花蓮縣災後救援，新竹縣消防局特種搜救隊今天再次出動22人，搭配6架無人機，分別進行河道空拍、地形建圖與沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣特種搜救隊搭配6架無人機，進行河道空拍提供災區即時資訊與戰略支援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣特種搜救隊搭配6架無人機，進行河道空拍提供災區即時資訊與戰略支援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣特種搜救隊協助沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣特種搜救隊協助沿岸搜尋。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局特種搜救隊搭配6架無人機，提供災區即時資訊與戰略支援。（新竹縣消防局提供）

    新竹縣消防局特種搜救隊搭配6架無人機，提供災區即時資訊與戰略支援。（新竹縣消防局提供）

