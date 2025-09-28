教師節連假台南人潮爆棚 半日湧逾13萬人

連日人潮湧入安平漁人碼頭卡比胖拉活動現場。（台南市觀旅局提供）

教師節連假第2天，台南各大商圈、文化景點人潮滿滿。截至今日上午，安平老街、赤崁樓、孔廟文化園區及國華街、海安路商圈人氣持續攀升，逾8萬人次遊客走訪；親子遊憩場所與自然景點也有超過4.5萬人到訪。

教師節連假遊客熱情湧入台南，旅宿與商圈生意表現亮眼。市長黃偉哲說，台南天氣晴朗舒適，秋日微風適合全家大小出門旅遊，歡迎民眾把握假期到安平漁人碼頭與卡比胖拉合影、走訪商圈及文化景點、欣賞自然景觀美景或品嚐台南美食。

請繼續往下閱讀...

南市觀旅局統計，截至今天上午安平老街、赤崁樓、孔廟文化園區及國華街、海安路商圈人氣持續攀升，超過8萬人次走訪；親子遊憩場所與自然景點也是人潮滿滿，頑皮世界野生動物園、虎頭埤風景區、奇美博物館、左鎮化石園區等，累計吸引逾3000人次；關子嶺溫泉區、四草綠色隧道、台江國家公園、黃金海岸與漁光島也有逾4萬人次到訪，欣賞美景。台南美食店家及攤販一位難求，牛肉湯、蝦捲、鱔魚意麵等傳統美食一早就湧現排隊人潮，親子同遊也讓假日更添人情味。

觀旅局長林國華表示，10月台南活動滿滿，10月18、19及25、26日在葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」，祭出南台灣獨有的「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」；10月4至6日虎頭埤風景區舉辦「月圓虎頭埤．烤肉趣團圓」活動；10月4至6日及18、19日「搭好行遊台南．五夠好玩」98府城台江線，以「職人領路 × 在地故事」為核心，將不同路線景點與文化轉化成沉浸式主題行程；「Hole in One！」推廣讓旅客輕鬆接觸高爾夫旅遊魅力，還可參加雙重抽獎活動。

林國華提醒，安平漁人碼頭「2025卡比胖拉出沒注意！台南萌翻天」活動人潮持續湧入，周邊另有超人氣IP笑笑羊，及本週末安平德陽艦園區舉辦「教師節公益市集」、安平出張所「heylo.深音市集」，籲旅客留意行車安全、避開尖峰時段。

此外，成大管弦樂社9月29日於新化虎頭埤三粒亭廣場「湖岸夕照．三粒亭」音樂午後小聚，在湖畔微風與夕陽下聆聽悠揚樂聲；以及29日限定，大內區公所在曾文溪畔二溪大橋西側堤防道路舉辦「2025在大內．等一場九月雪」活動。

四草綠色隧道大批民眾等候搭船體驗，欣賞台版亞馬遜河美景。（台南市觀旅局提供）

林百貨吸引外國遊客前往參觀。（台南市觀旅局提供）

遊客聚集虎頭埤展開自然探索。（台南市觀旅局提供）

重新開幕的台南西市場吸引大批遊客，帶動商圈人潮與觀光消費熱潮。（台南市觀旅局提供）

遊客在頑皮世界熱帶植物區中探索大自然的奧秘。（台南市觀旅局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法