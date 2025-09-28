不二坊蛋黃酥代購價1盒狂飆1800~2000、1顆133元照樣搶

不二坊蛋黃酥代購價已喊到1800~2000元天價。（資料照）

誇張！距離中秋節僅剩不到7天，彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」雖暫停現場販售，但市場代購價格不斷狂飆，至今天（28日）1盒15顆蛋黃酥禮盒，最新代購價已高達1800元~2000元，追平2020年的最高價格！換算1顆蛋黃酥價格高達133元，比1個雞腿便當還要貴得多，且有錢還不見得買得到。

不二坊蛋黃酥店家販售價格為1盒6顆300元、15顆750元，不過代購價卻從上星期每盒1500元，狂飆到今天最新價格為每盒1800元~2000元，短短數日最高暴漲500元；有彰化市民說，現在暫停現場販售，電話訂單也已全滿，由於中秋節就快到來，急著要送禮，只好忍痛花大錢向代購業者購買蛋黃酥。

請繼續往下閱讀...

不二坊公告10月2日前門市暫停販售蛋黃酥，將於10月3日至6日開放門市販售，一般預料2日晚間就將有民眾前去徹夜排隊，屆時的「椅子大軍」又將出動；有民眾不解彰化市好吃的蛋黃酥有好幾家，為何大家一窩蜂要搶買天價蛋黃酥，屆時對於周邊交通狀況又將是重大考驗。

屆時恢復現場販售後，預料就將出現排隊人潮。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法