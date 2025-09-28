高雄設新「行穿線抬升」減速平台 降低無號誌路口事故

鳳山區光華東路與和興街口為無號誌路口，為降低行車速度和碰撞事故，新設行穿線抬升型式減速平台。（高雄市交通局提供）

高雄市交通局與工務局合作，近日於鳳山區光華東路與和興街口新設減速平台，採行穿線抬升型式，以物理性減速設施取代號誌，降低路口交叉撞的事故風險，以保障行人和車輛的通行安全。

交通局指出，光華東路與和興街口為無號誌路口，常發生交叉碰撞車禍，地方民意爭取改善，經交通局分析肇事型態多為支道未停讓幹道所致，而傳統行車號誌無法設置，藉著道路重鋪工程的契機，提出設置減速平台。

交通局說明，行穿線抬升型式的減速平台，​與標誌、標線的指示型規範不同，可對車輛帶來「物理性」減速，強化落實「停車再開」行為，避免支道車輛高速穿越路口或貿然駛入幹道，降低人為疏失導致事故的機率，除了降低車速，亦結合抬升行人穿越道線的型式，使行人也獲得安全保護。

交通局表示，相關減速平台在澄清湖實施後，經評估降低30%行駛速度，評估適合社區生活道路或巷道，但也呼籲駕駛人強化對路口的警覺性，確保安全再開，一起養成路口慢看停的習慣。

行穿線抬升型式減速平台，用意是讓巷口車輛減速慢看停。（高雄市交通局提供）

