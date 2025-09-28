鵝肉吃到飽！ 新屋魚米之鄉馬拉松出新招 推台日共組美食「鵝莓派」

桃園市副市長蘇俊賓今（中）前往新屋環境教育園區出席「2025新屋魚米之鄉馬拉松」。（記者李容萍攝）

桃園市「2025新屋魚米之鄉馬拉松」今（28）日在新屋環境教育園區登場，此賽事今年通過「國際認證賽事」、名列全國十大特色馬拉松，沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家湯圓等在地特色美食，充分展現客家風味，近8千名跑者在完成馬拉松同時，不忘欣賞新屋風光、品嚐特色美食。

第五度參加魚米之鄉系列馬拉松的桃園市副市長蘇俊賓到場表示，今年第七屆新屋魚米之鄉馬拉松活動邀請與桃園合作的日本熊本縣玉名市代表參加，他向玉名市觀光物産課代表和田耕一幽默提到，熊本的「草莓馬拉松」非常有名，終點可以享受草莓吃到飽，桃園魚米之鄉的特色，也是鵝肉吃到飽，兩個城市如果一起共組「鵝莓派」聯盟，互相推銷在地物產，一定可以吸引更多人參加，屆時歡迎日本朋友至桃園參賽，也期待桃園馬拉松好手明年2月能前往玉名市參與賽事進行交流。

體育局長許彥輝指出，新屋魚米之鄉馬拉松是全國唯一獲國際馬拉松暨路跑總會（AIMS）認證的客家特色馬拉松，賽事以「做自己的光」為口號，盼大家勇於面對生活挑戰，勇敢追求自己的夢想及目標；賽事共分半馬組21公里、挑戰組10公里及田園組3公里3組，路線行經永安漁港、永安海螺文化體驗園區、新屋天后宮等景點，補給站提供新屋特色美食，讓跑者在運動之餘盡情享受在地美食與風光。

包括新屋區長鄭詩鈿、市議員陳睿生等人一同出席。

「2025新屋魚米之鄉馬拉松」吸引近8千名跑者參加。（記者李容萍攝）

「2025新屋魚米之鄉馬拉松」吸引近8千名跑者參加，路線行經永安漁港、永安海螺文化體驗園區、新屋天后宮等特色美景。（記者李容萍攝）

「2025新屋魚米之鄉馬拉松」沿途補給站提供「客家三寶」鵝肉、客家小炒及客家湯圓等在地特色美食。（記者李容萍攝）

