    首頁 > 生活

    第三作戰區投入光復第5天 胞弟百日士官長堅守救災崗位

    2025/09/28 15:46 記者黃靖媗／台北報導
    三三化兵群士官督導長劉少卿即便任務期間是胞弟百日法會，仍毅然堅守救災崗位。（第三作戰區提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮縣光復鄉嚴重災情，陸軍第三作戰區今（28）日支援兵力投入救援與災後復原工作進入第五天。第三作戰區表示，國軍官兵全力投入地方災後復原工作，其中更有士官長即便任務期間是胞弟百日法會，仍毅然堅守救災崗位。

    第三作戰區指出，所屬五三工兵群派遣裝土機全力協助道路清淤、三三化學兵群則出動LS-920背負式消毒器與MD-105重型消毒車，針對道路及淤泥暫存區進行大規模消毒作業，各部隊救災官兵也深入社區，協助居民清理家園、搬運廢棄物，期盼盡快恢復以往市容，讓鄉民早日回到正常生活。

    第三作戰區說，今日適逢教師節，部分官兵更投入校園環境整理與教室清淤任務，盡力為孩子們打造乾淨整潔的學習環境，讓學童能早日重返校園、重現師生共聚時光，官兵們辛勤付出，正是獻給師生們最真摯的教師節祝福。

    其中，三三化學兵群劉少卿士官長，任務期間是胞弟百日法會，原本一度考慮請假，但最終仍秉持「災區需要我」的信念，毅然堅守救災崗位，將對家人的思念化為守護光復鄉民的力量；裝甲584旅邱弈方上尉與陳冠言上士，也在休假期間主動前往災區投入「鏟子超人」行列，以實際行動展現愛民情懷。

    第三作戰區強調，國軍官兵秉持「同島一命」的信念，全力投入地方災後復原工作，與鄉親攜手共渡難關，力求以最快速度恢復家園樣貌。

    三三化兵群MD-105重型消毒車於淤泥暫存區域實施消毒作業。（第三作戰區提供）

    五三工兵群721F裝土機夜間協助道路清淤。（第三作戰區提供）

