挺花蓮災民！內政部研擬租屋、修繕住宅補貼

行政院長卓榮泰今日在內政部次長董建宏陪同下，前往花蓮光復鄉中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。（內政部提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，行政院長卓榮泰今日在內政部次長董建宏陪同下，前往中山路三段及中學街路口視察光復鄉雨水下水道及側溝淤積災損情形。董建宏表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流災害發生後，同仁第一時間就展開光復雨水下水道巡查機制，經由下水道圖資系統（GIS）及現場人孔蓋開蓋等方式進行研判分析。

董建宏說明，目前中山路、忠孝路及佛祖街等區域之雨水下水道管線內泥沙淤積嚴重，後續內政部會協助地方政府辦理相關清淤工作，讓管線設施儘早恢復正常功能。至於林森路、中興路、中山路一段及糖廠街之下水道設施並未受到破壞，維持正常運作。

董建宏表示，適逢教師節連假期間，來自全國各地的志工朋友陸續抵達花蓮縣光復鄉，並配合志工中心的調度，陪同災民共同進行家園整理工作。內政部已研擬樺加沙風災住宅協助措施（草案）會儘速提報給行政院核定，以提供租金補貼、重（建）購住宅利息貸款補貼、修繕住宅貸款利息補貼等方案，讓民眾可依照自身需求選用適合方案，早日完成家園復原工作及回到日常生活。院長現場也針對相關事項作出指示，內政部將全面配合及加速辦理。

董建宏說，謝謝各部會、各縣市、民間廠商及團體的協力合作，才能在最短時間動員所需機具與人力進入災區，積極展開救援、清淤及修繕行動，為當地民眾帶來實質支持，協助光復鄉早日恢復正常。他提醒，目前該區紅色警戒仍未解除，請所有人員務必配合相關避難防災指示並留意自身安全。

