為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連結城鄉情愛心美好團持續行善12年 今年首次跨海抵澎捐獻溫暖

    2025/09/28 15:14 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖慈光慈善會致贈感謝狀，感謝連結城鄉情愛心美好團跨海捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

    澎湖慈光慈善會致贈感謝狀，感謝連結城鄉情愛心美好團跨海捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

    1場持續12年的愛心接力活動，首次跨越台灣海峽，將溫暖送抵澎湖。由「連結城鄉情愛心美好團」海豚姊姊與澎湖慈光慈善會共同發起的「連結城鄉情」送愛到澎湖捐助活動，今（28）日將大批鞋子與愛心普渡品等民生物資，捐贈給澎湖弱勢家庭，不僅為資源相對匱乏的離島地區注入暖流，更彰顯了台灣社會善心不分地域的互助精神。

    活動現場氣氛溫馨，更有來自南投中寮廣福國小的學童帶來精彩的口琴演奏，為捐贈活動增添了溫暖與活潑的氣息。促成此次捐贈的慈光慈善會理事長葉竹林表示，「連結城鄉情」活動12年來持續串連全臺愛心，證明善意沒有距離。他強調，這次的跨海捐贈不僅是物資上的支持，更是希望喚起社會對離島弱勢群體更多的關注，同時海豚姐姐是澎湖西嶼小門媳婦，與夫婿一同返鄉行善。

    此次受贈單位社團法人澎湖縣慈光慈善會，一向秉持人之愛心與熱忱，針對急需救助之人廣伸援手，由於澎湖因地處離島，資源取得相對不易。這次能受到『連結城鄉情』活動的支持，這批物資定會善加利用，中秋節前夕儘早送到列冊60餘戶家境困頓需援助者家庭。

    此次捐贈活動匯集了來自全台各地的愛心，12年的堅持，讓「連結城鄉情」不僅成為一個愛心品牌，更成為一道拉近城鄉與本島離島之間距離的溫暖橋樑，讓愛的行動持續在台灣每個需要的角落延續。行前因花蓮光復堰塞湖潰堤災變，「連結城鄉情」也募集500雙雨鞋、500份物資送抵災區。

    連結城鄉情愛心美好團募集的物資，澎湖慈光慈善會將在中秋前夕送給經濟弱勢家庭。（記者劉禹慶攝）

    連結城鄉情愛心美好團募集的物資，澎湖慈光慈善會將在中秋前夕送給經濟弱勢家庭。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播