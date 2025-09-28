連結城鄉情愛心美好團持續行善12年 今年首次跨海抵澎捐獻溫暖

澎湖慈光慈善會致贈感謝狀，感謝連結城鄉情愛心美好團跨海捐贈物資。（記者劉禹慶攝）

1場持續12年的愛心接力活動，首次跨越台灣海峽，將溫暖送抵澎湖。由「連結城鄉情愛心美好團」海豚姊姊與澎湖慈光慈善會共同發起的「連結城鄉情」送愛到澎湖捐助活動，今（28）日將大批鞋子與愛心普渡品等民生物資，捐贈給澎湖弱勢家庭，不僅為資源相對匱乏的離島地區注入暖流，更彰顯了台灣社會善心不分地域的互助精神。

活動現場氣氛溫馨，更有來自南投中寮廣福國小的學童帶來精彩的口琴演奏，為捐贈活動增添了溫暖與活潑的氣息。促成此次捐贈的慈光慈善會理事長葉竹林表示，「連結城鄉情」活動12年來持續串連全臺愛心，證明善意沒有距離。他強調，這次的跨海捐贈不僅是物資上的支持，更是希望喚起社會對離島弱勢群體更多的關注，同時海豚姐姐是澎湖西嶼小門媳婦，與夫婿一同返鄉行善。

請繼續往下閱讀...

此次受贈單位社團法人澎湖縣慈光慈善會，一向秉持人之愛心與熱忱，針對急需救助之人廣伸援手，由於澎湖因地處離島，資源取得相對不易。這次能受到『連結城鄉情』活動的支持，這批物資定會善加利用，中秋節前夕儘早送到列冊60餘戶家境困頓需援助者家庭。

此次捐贈活動匯集了來自全台各地的愛心，12年的堅持，讓「連結城鄉情」不僅成為一個愛心品牌，更成為一道拉近城鄉與本島離島之間距離的溫暖橋樑，讓愛的行動持續在台灣每個需要的角落延續。行前因花蓮光復堰塞湖潰堤災變，「連結城鄉情」也募集500雙雨鞋、500份物資送抵災區。

連結城鄉情愛心美好團募集的物資，澎湖慈光慈善會將在中秋前夕送給經濟弱勢家庭。（記者劉禹慶攝）

