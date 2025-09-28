新北「寵物狂歡節」300民眾攜毛寶貝同樂 喚起飼主疫苗接種意識

新北市農業局長諶錫輝與臺灣中獸醫學會及聲樂家，深坑區公所及商圈發展協會一起辦理狂犬病疫苗防疫。（記者羅國嘉攝）

為響應世界狂犬病日並推廣寵物友善環境，新北市動物保護防疫處今（28）日於深坑廳前廣場舉辦「寵物狂歡節」音樂會，吸引超過300位民眾與毛寶貝同樂。現場同時辦理狂犬病疫苗與晶片注射、毛寶貝認養會，以及多樣寵物食品攤位，提供零食試吃，並宣導「針心守護，疫定平安」理念，提醒飼主定期為寵物施打狂犬病疫苗並完成登記。

活動邀請詞曲音樂家蘇舜弘、聲樂家兼製作人陳譽晨，以動物為主題演奏蕭邦《小狗圓舞曲》、聖桑《動物狂歡節》、普羅高菲夫《彼得與狼》及羅西尼《貓咪二重唱》等經典曲目，並創作專屬主題曲《汪星人之歌》，搭配互動表演、猜歌遊戲與音樂解說，營造沉浸式體驗，增進飼主與毛寶貝的親密感。

新北市農業局長諶錫輝表示，疼愛寵物的最佳方式就是每年按時施打疫苗、不接觸野生動物、不棄養寵物。市府每年舉辦近百場免費疫苗與晶片注射活動，呼籲民眾用行動展現愛寵物。

動保處提醒，狂犬病為人畜共通傳染病，經確診動物唾液傳染，預防重點在於「二不一要」不接觸、捕捉、飼養野生動物，不棄養及放養寵物，要為犬貓每年施打疫苗。滿3個月齡以上犬貓及部分食肉目動物均應每年接種，違者可依《動物傳染病防治條例》處3萬至15萬元罰鍰。

新北市動保處在深坑老街進行狂犬病疫苗施打。（記者羅國嘉攝）

2026年01月01日起依據動保法貓咪需全面植入晶片。（記者羅國嘉攝）

