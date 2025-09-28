為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北環保局出動20輛機具支援花蓮光復鄉救災 已清淤640噸

    2025/09/28 15:01 記者黃政嘉／新北報導
    新北市支援人員夜間加班，協助花蓮縣光復鄉災區清理淤泥。（新北市環保局提供）

    新北市支援人員夜間加班，協助花蓮縣光復鄉災區清理淤泥。（新北市環保局提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，新北市環境保護局為加速災後環境復原，前天派出鏟裝機10輛、卡車10輛，動員27名人力前往災區協助復原工作，目前已清理640公噸淤泥、廢棄家具及垃圾，與當地環保局並肩合作，幫助災民加速恢復乾淨家園，儘早走出災害陰霾。

    環保局長程大維表示，新北市長侯友宜第一時間指示各局處全力支援，不分縣市，共同合作，新北市與花蓮縣環保局評估現場多為泥濘泥土，並考量災區民眾逐步清出受損家具或廢棄物，需機動性高的鏟裝機及卡車協助快速移除淤泥及廢棄物，故派出實用機具及人力提供支援。

    環保局說明，這次由蘆洲區清潔隊長朱弘光及中和區清潔隊分隊長鄭忠豪帶隊，與開口合約協力廠商前往災區支援，20組機具及人力第1天抵達時已是下午時段，但所有人員立刻上線，從晚間7點加班工作到近深夜12點，全力以赴清理。

    支援人員和協力廠商於昨天起依據花蓮縣政府分配範圍，執行武昌街、中山路及敦厚路等路段，主要清理淤泥、巨大家具及廢棄物等，並與國軍、自發性民眾互相搭配合力清理，2位來自台南及高雄的民眾自發性開著怪手到現場，全程與新北支援車輛協力合作，加速災區復原環境。

    程大維表示，環保局同仁正與花蓮縣政府、救災單位緊密合作，日以繼夜地進行清理作業，並將持續提供資源與協助，直到花蓮災區環境恢復穩定。

    現場人員操作鏟裝機清除淤泥。（新北市環保局提供）

    現場人員操作鏟裝機清除淤泥。（新北市環保局提供）

    新北支援車輛與自主駕駛怪手的民眾協力合作，加速災區復原環境。（新北市環保局提供）

    新北支援車輛與自主駕駛怪手的民眾協力合作，加速災區復原環境。（新北市環保局提供）

    新北市支援人員與國軍合作，幫災區民眾清理家內淤泥。（新北市環保局提供）

    新北市支援人員與國軍合作，幫災區民眾清理家內淤泥。（新北市環保局提供）

