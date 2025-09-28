為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    副總統勘災要求災民迴避？ 蕭美琴3點澄清：未進鄉公所開會

    2025/09/28 14:53 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴日前到花蓮光復鄉勘災，向受災族人致意。（資料照）

    副總統蕭美琴日前到花蓮光復鄉勘災，向受災族人致意。（資料照）

    針對網路流傳副總統蕭美琴勘災期間到鄉公所開會，災民因此被要求迴避的報導，蕭美琴稍早在臉書發表3點說明澄清。蕭美琴表示，她並未進入鄉公所或要求使用會議室開會，災民相關的心情抒發，她都能體會與理解，呼籲各界以同理心、解決問題為優先，才能克服難關。

    蕭美琴指出，首先，她到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重，影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進去或要求使用會議室開會。勘災期間相關協調會議，包括昨天邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進指揮所進行。

    第二，蕭美琴表示，她至地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災。而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

    第三，蕭美琴說，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發我們都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦。

    蕭美琴表示，媒體進行相關報導和傳播，應以事實為基礎並進行查證；如果相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。呼籲希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播