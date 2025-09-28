副總統勘災要求災民迴避？ 蕭美琴3點澄清：未進鄉公所開會

副總統蕭美琴日前到花蓮光復鄉勘災，向受災族人致意。（資料照）

針對網路流傳副總統蕭美琴勘災期間到鄉公所開會，災民因此被要求迴避的報導，蕭美琴稍早在臉書發表3點說明澄清。蕭美琴表示，她並未進入鄉公所或要求使用會議室開會，災民相關的心情抒發，她都能體會與理解，呼籲各界以同理心、解決問題為優先，才能克服難關。

蕭美琴指出，首先，她到花蓮勘災，為把握時間並瞭解地方救災情形，曾至光復鄉公所外停車場向鄉長詢問關心，因鄉長反應公所自身受損嚴重，影響運作，於是到門口瞭解內部泥沙淤積情形，並未進去或要求使用會議室開會。勘災期間相關協調會議，包括昨天邀請中央和地方官員民代一起坐下來協調，都在中央前進指揮所進行。

第二，蕭美琴表示，她至地方勘災，都以救人優先、災民優先為原則，避免行程干擾到救災。而為了掌握救災需求並協助關懷，無論是到收容中心或其他地點，也願傾聽災民意見，沒有要求災民迴避或移地。

第三，蕭美琴說，此時災民生命財產損失嚴重，相關心情抒發我們都能體會與理解，也盼積極透過政策以及資源的有效媒合，緩解災民的不便與痛苦。

蕭美琴表示，媒體進行相關報導和傳播，應以事實為基礎並進行查證；如果相關報導被斷章取義和扭曲，造成社會對政府誤解和對立，無助協助災民生活復原。呼籲希望各界以同理心，在這個時間點以解決問題為優先，團結互助，才能克服難關。

