徐榛蔚勘災擋怪手被嗆「不要作秀」 網一面倒挺司機影片瘋傳

花蓮縣長徐榛蔚遭怪手司機嗆聲「不要在那邊作秀啦」。（本報合成，擷取自Carro Tsai/臉書）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，花蓮縣長徐榛蔚日前前往勘災時，卻因站在怪手前方影響施工，被現場司機當場嗆聲「不要在那邊作秀啦」，整段畫面被拍下後在網路瘋傳，引發大批網友熱議。

外科醫師「Carro Tsai」今（28）日分享一段影片，當時徐榛蔚站在施工機具前方，疑似在慰問災民，怪手司機見狀忍不住大喊：「好了沒有？我們要下怪手啦！不要在那邊作秀啦……幹嘛走來走去！」場面一度尷尬，最後還能看到一名身穿黑色背心、疑似是幕僚的人員，鞠躬道歉收場。

請繼續往下閱讀...

畫面曝光後迅速在臉書、Threads等社群平台瘋傳，「Carro Tsai」笑虧表示「徐榛蔚的作秀，大家都知道，被當場洗臉了，幫QQ」，其他網友則說「花蓮縣長徐榛蔚阻擋怪手開挖救災，怪手司機罵徐：『走開啦！不要作秀』全花蓮縣人都知道兇手是徐嫌榛蔚」、「氣死 有夠熱 人家在忙還在亂」、「縣長很白目欠罵，現場人員辛苦工作，還防礙施工」、「大哥好帥，不向惡勢力低頭」。

也有人直言，「結果鞠躬道歉的也是她的幕僚人員，那隻什麼都沒做的，就裝作沒事的離開」、「旁邊還要帶一個人相機大砲擺拍 噁爛到不行」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法