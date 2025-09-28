為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    卓榮泰視察光復重災區：罹難者慰問金提高到100萬元

    2025/09/28 14:39 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院長卓榮泰今日指出，賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到100萬、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金。（圖擷取自臉書）

    行政院長卓榮泰今日指出，賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到100萬、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金。（圖擷取自臉書）

    花蓮縣馬太鞍溪溢流重創光復鄉市區，行政院長卓榮泰今日發文指出，他對前進協調所有幾個要求：一、目前失聯的7位鄉親，絕不放棄搜救。二、以最嚴格安全標準檢視，暫不解除紅色警戒。三、政府啟動7+7天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案。四、加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生。五、賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到100萬、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金。

    卓榮泰指出，政府啟動7+7天「安心住，政府付」的旅宿安置支持方案，希望讓疏散避難的長輩、小朋友，能有一個更舒適的地方休息。同時，有非常大量志工到花蓮協助復原，所以中央迅速建立後勤，安排指引分工、透過國軍軍卡協助接駁，還有居住媒合等，但為讓鄰近旅宿能優先保留給災民使用，請前進協調所與縣府協調更多居住空間提供志工朋友。

    卓榮泰也指示，加速清運大型傢俱等廢棄物，全面注意環境衛生。賑災基金會加中央，總體對不幸罹難者慰問金會提高到100萬、重傷25萬、房屋受損10萬元慰助金，希望讓國人同胞在這次災害中，能得到最大安慰與支持，走出傷痛、並有更多力量復原家園。

    他強調，感謝國人此刻為花蓮展現的溫暖，國際都非常讚賞。我們會一起從傷痛中記取教訓與經驗，才能告慰這次不幸罹難的鄉親朋友。

