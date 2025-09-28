為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    民進黨全力投入花蓮救災 吳崢化身「鏟子超人」上陣

    2025/09/28 14:33 記者陳昀／台北報導
    民進黨全力投入花蓮救災，黨副秘書長何博文週末率領100人志工團進駐第一線，民進黨發言人吳崢今投入「鏟子超人」行列。（圖取自吳崢Threads）

    花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，民進黨全力投入協助，黨副秘書長何博文週末率領100人志工團進駐第一線，民進黨發言人吳崢今也和黨部同仁一起加入「鏟子超人」行列。

    吳崢在社群發文分享，他已和黨部夥伴一起加入「鏟子超人」行列，今天開始現場管制，建議自行前往的朋友出車站先找志工中心報到，或跟團體一起行動；民進黨在車站口也有帳篷提供物資，毛巾手套口罩水桶鏟子刮刀，歡迎索取。

    民進黨立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部也於週三起進駐救災，週五立委徐富癸親送物資前往災區，週末黨副秘書長何博文也號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，陸續投入清淤復原工作。

    民進黨日前指出，包含黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等以及各縣市議員，紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款一百萬元。民進黨全體黨公職紛紛盡一己之力，支援花蓮、協助災民。

