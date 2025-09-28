讓災民的路多點光！宜蘭囝蘇宏明自掏腰包組隊為花蓮受災戶清淤

宜蘭囝蘇宏明（左）自掏腰包，僱用小怪手前進花蓮光復，為受災戶清理屋內淤泥。（圖由蘇宏明提供）

花蓮光復鄉因堰塞湖溢流造成嚴重災情，宜蘭囝蘇宏明自掏腰包，僱用小型怪手、小山貓及駕駛員挺進災區，昨天（27日）協助6間受災戶清理屋內淤泥，今天（28日）再幫20戶完成環境復原，他感性地說，同島一命，盼盡一己之力，讓災民的路多點光。

從事活動企劃的蘇宏明，26日晚間聽見妻子向家慧輕輕說著，「花蓮真的好可憐，好辛苦，用鏟子一鏟一鏟挖土…如果有小怪手、小山貓，應該會快很多」，蘇宏明突然覺得自己能做點什麼，當下聯繫友人僱用小型怪手、小山貓及駕駛員，前進花蓮為受災戶清理環境。

昨天上午9點，蘇宏明駕駛貨車運載小型機具從宜蘭出發，下午3點抵達花蓮光復災區，2輛小型怪手、2輛小山貓，分別由專人駕駛進入受災戶清除淤泥，首日幫助6間民房清淤，晚間睡地鋪，吃泡麵果腹。

工作團隊一行7人，今天起個大早，7點前往光復國中周邊受災民宅上工，清淤過程傳出「水沖來」，現場狀況連連相當驚險。蘇宏明工作團隊今天將再清理20戶。蘇宏明善舉曝光後，網友上網直言「神救援」、「誰說台灣沒光復，這不就是台灣真正光復，團結一心」、「宜蘭人的驕傲」。

蘇宏明說，這不是完美行動，卻是真心的行動，如果你願意和我們並肩，哪怕只是一點點資訊或一份力量，都能讓前方的路多一點光，他打算在災區停留3到6天，幫助更多受災戶恢復家園環境。

蘇宏明感性地說，盼盡一己之力，讓災民前方的路多點光。（圖由蘇宏明提供）

小山貓因體積較小，可進入受災戶屋內清淤。（圖由蘇宏明提供）

花蓮光復受災戶屋內一片狼藉。（圖由蘇宏明提供）

