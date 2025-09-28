為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自費出版散文集義賣、量身訂做課程 東興國小校長陳亭儒突破偏鄉小校缺新生困境

    2025/09/28 15:17 記者蔡政珉／苗栗報導
    自費出版散文集義賣、量身訂做課程，陳亭儒突破偏鄉小校缺新生困境。 （陳亭儒提供）

    坐落於苗栗縣大湖鄉馬那邦山登山口旁的東興國小，近年屢獲教育部獎項肯定，學生數也逐漸穩定成長，成為偏鄉小校罕見案例，全校親師生齊心努力，讓教學成果更加豐碩。不過，東興國小過去新生數一度掛0，難以吸引學生入學，如今扭轉局面；其中，校長陳亭儒被視為重要推手，如自費出版散文集義賣建置圖書空間、爭取社會、教育部資源等，東興國小也洋溢如馬那邦山上楓紅與李花般盎然學習風氣。

    陳亭儒是苗栗在地人，考取國北教大社會教育系公費生後，1999年返鄉服務。開始在苗栗市文華國小任教，因長期指導閱讀、寫作、獲得教育部閱讀推手獎，對「閱讀」更具深刻信念。她相信偏鄉孩子若能補足閱讀資源，可不在起跑點落後，甚至突破環境限制。

    陳亭儒7年前初任校長派至東興國小，她發現校園欠缺適合孩子的閱讀空間，便自費出版散文集義賣，籌措經費建置圖書室，她更引進社會資源，廢棄廁所變身為溫馨書屋，營造溫暖的閱讀氛圍。

    同時，她帶領團隊創新課程，推動以大湖草莓為主題的課程，並發展出 HOW 學習模組，培養學生思考真實生活中的問題並提出解決方案，如栽種草莓、遊客採果到行銷包裝。

    東興國小學生更逐漸在文學、科技、藝術及教育部數位學習深耕課程中斬獲佳績，不少家長見到孩子的成長與轉變，肯定學校的辦學成果。東興國小在她剛到任時學生數僅16人，如今已達38人，近兩年每年更接續3至4名新生報到，突破新生數0的困境，明年預計再增加7-8位新生。

    自費出版散文集義賣、量身訂做課程，陳亭儒突破偏鄉小校缺新生困境。 （陳亭儒提供）

