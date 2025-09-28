鏟子「小」超人現身光復 小超人父跟孩子說︰挖淤泥就像「抓泥鰍」

來自高雄的鏟子小超人兄弟檔樂樂與亮亮，已連續兩天跟著父親到光復當志工。（記者王榮祥攝）

花蓮縣光復鄉今持續湧入大批鏟子超人，超人隊伍中出現個頭較小、帶著小號鏟子的鏟子「小」超人，來自高雄的樂樂與亮亮兄弟倆已跟著父親第二天到光復挖淤泥，小超人爸爸指導小兄弟說，就像「抓泥鰍」一樣，用力把淤泥挖出來。

教師節連假第一天，中央災害應變中心粗估各地湧入逾兩萬鏟子超人，其中慈濟志工就有近5千人，應變中心基於超人太多，規劃出登記、引導、配置等措施，讓熱忱志工可以即時投入必要區域清理環境。

今連假第二天，光復車站依舊湧入大批超人，從月台到站前廣場都被擠滿，也展現出同島一命的精神。

而今天的鏟子超人隊伍中，出現一對個頭較小的小超人兄弟檔，沿途獲得不少志工、住戶打氣加油，也感謝家長從小就帶孩子體現志工精神。

來自高雄前鎮的王先生說，昨天就自駕帶著孩子來光復幫忙，小兄弟是8歲「樂樂」與6歲「亮亮」，兩人常跟著父親出外露營，弟弟還參加體操營，兄弟倆體力都很好；他則跟孩子介紹任務說，就像是以前帶兩人去 「抓泥鰍」一樣把淤泥慢慢挖出來，昨在某民宅幫忙清淤時，沒跑出泥鰍、卻跑出屋主養的失聯烏龜。

兄弟倆面對旁人打氣顯得有點靦腆，媒體問兩人會不會累，弟弟搖頭表示不會。

花蓮民眾為鏟子小超人加油打氣。（記者王榮祥攝）

花蓮光復鄉鏟子超人隊伍中出現個頭較小的小超人。（記者王榮祥攝）

