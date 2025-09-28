彰化大佛罩上厚厚霧灰！空氣拉警報3橘1黃PM2.5爆表

民眾從市區高樓往外看，原本應該一覽無遺的八卦山綠意與大佛身影，如今都罩上厚厚霧灰。（記者張聰秋攝）

髒空氣來襲！今天（28日）是教師節連假第2天，彰化天空從早上到下午一片「灰濛濛」，遠望八卦山大佛竟然也染上一層灰。原本應該帶著咖啡色澤的佛身，在空氣污染下，罩上厚厚霧灰，看起來像是變成「深灰大佛」，能見度變差，民眾直呼「空氣真的很髒！」

根據彰化縣政府環保局官網公佈即時空氣品質指標，截至下午1點15分，縣內4個即時空氣品質監測站亮起3個「橘燈」（線西、彰化、二林）、1個「黃燈」（大城），空氣品質普遍不佳，又以二林站監測到AQI116、PM2.5（小時濃度值）33最高，橘色代表對敏感族群不健康，黃色則是普通等級。

環保局表示，由於環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。同時提醒民眾減少戶外活動，外出最好戴口罩，心血管疾病及呼吸道疾病患者應特別注意，避免長時間在戶外停留。

今天教師節連假第2天，彰化沒有下雨，但天空從上午到下午「灰濛濛」空氣變髒。（記者張聰秋攝）

髒空氣來襲！彰化天空從早上到下午一片「灰濛濛」，遠望八卦山大佛竟然也染上一層灰。（記者張聰秋攝）

即時空氣品質指標，今天下午彰化縣4個即時空氣品質監測站亮起3個「橘燈」（線西、彰化、二林）、1個「黃燈」（大城），空氣變髒。（圖擷取環保局官網）

