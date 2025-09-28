千人挑擔奉飯 新北客家義民祭展現團結、傳承精神

新北市長侯友宜參與客家義民爺文化祭「挑擔奉飯創意踩街」。（記者黃政嘉攝）

「114年新北市客家義民爺文化祭—義起轉新北」今早在板橋市民廣場進行第2天「挑擔奉飯創意踩街」活動，包含瘋家皇后等49個客屬社團，逾千人齊聚一堂，向義民爺表達敬意，新北市長侯友宜攜手客家委員會政務副主委邱星崴及新北市客家事務局長劉冠吟，一同近距離感受客家踩街文化。

侯友宜10點半帶領逾百戶的踩街社團進入新北市府市民廣場，其中，「瘋家皇后藝術遊行」以性別平等與多元包容為核心，融合客家文化與當代時尚風格，引起民眾驚呼與掌聲；輔仁大學競技啦啦隊、莊敬高職樂儀旗隊、新北高工儀隊、海山國小熱舞社等社團，結合紅瓦民族舞蹈團、美江舞蹈團同台共演。

請繼續往下閱讀...

來自新竹的J Hall 樂團擔任本屆活動代言人，4團員平均年齡僅12歲，現場獻唱「打敗大魔王」，侯友宜、邱星崴，以及劉冠吟也共同交付「擔頭」，象徵文化代代傳承。

11點舉行祭祀大典，侯友宜擔任主祭官，與正獻官邱星崴、劉冠吟等人行禮及恭讀祝文，祈求國泰民安、風調雨順。侯友宜表示，義民爺文化祭呼應新北市67.2萬人的客家族群，這次口號「義起轉新北」，「轉化」從靜態展示到動態參與，除了祭獻義民爺，也「轉念」用新視角來看客家族群，像殺豬祭神用彩繪燒陶的方式來親子共創，瘋家皇后則以尊重包容的態度踩街，代表延續、傳承客家文化，讓客家族群在新北蓬勃發展。

劉冠吟表示，義民祭的核心價值在團結與傳承，透過跨界合作與世代參與，讓義民精神不再只是歷史記憶，而是新北市民共同的驕傲。明早8點舉行送神儀式，邀民眾向義民爺致敬。

新北市五股區客家協會舞蹈班跳客家舞蹈踩街。（記者黃政嘉攝）

新北市淡水區客家文化協會挑擔踩街。（記者黃政嘉攝）

J Hall 樂團擔任活動代言人，獻唱「打敗大魔王」。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜（右二）擔任祭祀大典主祭官。（記者黃政嘉攝）

新北市長侯友宜與瘋家皇后合影。（記者黃政嘉攝）

客家委員會政務副主委邱星崴（左）交付擔頭給J Hall 樂團。（記者黃政嘉攝）

