教師節連假返鄉出遊人潮多 高鐵臨時加開5列次疏運

高鐵9月28日加開5列次疏運人潮。

因應教師節連假大量出遊、返鄉的旅客，台灣高鐵今（28）日傍晚加開北上3班（左營站至南港站）以及南下2班（南港站至左營站、台中站）、停靠沿途各站的全車自由座列車（第6節商務車廂除外），總計5班加班車，請旅客多加利用。

因應大量人潮，高鐵今天臨時加開5班加班車：

1、北上8822 車次，左營站17時10分發車，預計19時35分抵達南港站。

2、北上8824車次，左營站18時10分發車，預計20時35分抵達南港站。

3、北上8826車次，左營站19時10分發車，預計21時35分抵達南港站。

4、南下8829車次，南港站20時15分發車，預計22時50分抵達左營站。

5、南下8531車次，南港站21時15分發車，預計22時34分抵達台中站。

高鐵也呼籲旅客，今天（28日）北上車次，自中午以後仍有許多空位，南下車次則於下午4點前仍有空位，請旅客多加利用，提早搭車返程，避開週一收假日尖峰人潮。

