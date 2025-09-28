終於洗到熱水澡！台南馳援花蓮清淤、送物資、沐浴車進駐

台南市工務團隊協助歡連災區清淤。（台南市政府提供）

花蓮光復鄉災情嚴重，南市府啟動跨局處支援行動，消防局、環保局、工務局與社會局投入清理環境，帶來民生物資與行動沐浴車。災民直呼，好多天沒洗熱水澡，盥洗後輕鬆多了。

南市社會局26日調度行動沐浴車進駐光復鄉立幼兒園，提供男女分時段使用熱水盥洗，每日服務80至100人，配發毛巾、牙刷、刮鬍刀、免洗衣褲等用品。抵達當晚已有16位災民使用，直呼：「好多天沒洗熱水澡了，今天終於覺得輕鬆了。」另運送燕麥片、餅乾、八寶粥等數百箱物資到災區。台南市長黃偉哲說，這不只是生活協助，更期盼讓災民在復原過程不感孤單。

南市工務局26日動員26名人員及山貓5台、怪手3台，傍晚抵達花蓮、翌日清晨展開復原工作。在與花蓮縣政府協調後，支援隊伍分成3組，分別前往中正路、合平街與林森路等處，以「怪手先挖、山貓再鏟」的方式，協助居民清理厚重的泥沙。經過一整天努力，已協助21戶災民完成清淤，工務局表示將持續奮戰，投入更多復原作業，期望儘快恢復居民生活秩序。

黃偉哲強調，台南過去也曾遭遇風災，深知災後最迫切的需求，因此責無旁貸伸出援手。未來將持續派員支援花蓮，從清淤、物資到衛生服務，全方位協助受災地區，更希望透過行動沐浴車與照顧，讓災民在艱難時刻感受到被關懷與陪伴。

台南市工務團隊協助歡連災區清淤。（台南市政府提供）

台南市行動沐浴車深入花蓮光復鄉，協助災民日常盥洗。（台南市政府提供）

