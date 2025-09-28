台中新光三越復業第2天停車場爆滿 警首次啟動「斷流」措施

台中新光三越復業第2天中午時地下停車場爆滿，警方首度啟動「斷流」措施，禁止車輛進入市政北七路。（警方提供）

新光三越台中店因氣爆停業226天後，昨天重新開張，因適逢教師節連假首日，加上一旁的大遠百也舉辦周年慶，警方如臨大敵，派出員警和義交在路口站崗、疏導，昨天台灣大道、惠中路都未出現塞車狀況，今天連假第2天，新光三越同樣湧入眾多消費民眾，今天中午12點35分左右，百貨公司停車場客滿，警方在市政北七路、惠中路口首次啟動「斷流」措施，禁止車輛右轉進入市政北七路，並持續進行周邊路段的交通疏導。

「百貨店王」台中新光三越昨天氣爆後回歸，隔鄰大遠百也正逢周年慶，昨天連假首日，警方對對七期百貨商圈祭出「禁排令」，必要的時候將進行「斷流」措施，周邊道路在警方強力執法下，昨天百貨公司雖湧進爆滿人潮，但周邊過去幾乎必塞的惠中路、台灣大道「魔王路段」，卻不見排隊車潮，讓逛街民眾都感到訝異。

今天連假第2天，七期百貨商圈再度湧現逛街人潮，中午約12點35分左右，新光三越和大遠百的地下停車場都客滿，警方首度啟動「斷流」措施，將市政北七路、惠中路口封閉，禁止車輛右轉或左轉進入市政北七路，只能繼續往惠中路直行，避免出現以往等待進停車場車輛在惠中路、台灣大道慢車道排隊，影響正常車流的情形。

警方強調，斷流措施將視百貨公司地下停車場出現一定數量的空位後，才會再次開放路口讓車輛通行，時間並不確定，呼籲民眾多搭乘公車、捷運等大眾運輸工具，或多加利用BRT沿線的停車場，再搭乘公車到百貨商圈會是最好的選擇。

