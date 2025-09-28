花蓮災區淤泥清除逾萬噸 環境部：增夜間清運加速清理

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，目前已清除淤泥10,267公噸，清理工作持續進行中。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，目前已清除淤泥10,267公噸，且為加速清除民眾清理出的淤泥、廢棄物，將增加下午5時至11時垃圾清理時段，助復原。

環境部估計，此次已動員人力2,319人次、進駐機具353台，統計至昨日已清除淤泥10,267公噸、垃圾1,994公噸，昨（27）日增設流動廁所31座，預計今（28）日擴增至150座。同時，環境部日前也已協調台糖提供污泥暫置場。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，昨（27）日共投入148輛大型機具，今日會持續投入151輛大型機具在災區作業，累計清理的淤泥數已經達到10,267噸，清理工作持續進行中。

劉瑞祥表示，由於災區廁所很多不通，因此環境部已佈設31座流動廁所，今日會持續增加流動廁所數量，預計達150座。另，街道上大量車輛進出會有塞車情形，因此開始加強夜間清運，加速清除民眾清理出的淤泥與廢棄物，提醒民眾將淤泥、廢棄物分類排出，助政府加速清理。

環境部表示，在垃圾清運上，針對受災7個村排出集中點加強清運，南區未受災7個村則維持正常清運，同時為加速清理作業，也將增加下午5時至11時垃圾清理時段，協助花蓮早日恢復乾淨、安全的生活環境。

