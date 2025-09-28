為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮災區淤泥清除逾萬噸 環境部：增夜間清運加速清理

    2025/09/28 13:52 記者黃宜靜／台北報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，目前已清除淤泥10,267公噸，清理工作持續進行中。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，目前已清除淤泥10,267公噸，清理工作持續進行中。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界投入復原工作，環境部統計，目前已清除淤泥10,267公噸，且為加速清除民眾清理出的淤泥、廢棄物，將增加下午5時至11時垃圾清理時段，助復原。

    環境部估計，此次已動員人力2,319人次、進駐機具353台，統計至昨日已清除淤泥10,267公噸、垃圾1,994公噸，昨（27）日增設流動廁所31座，預計今（28）日擴增至150座。同時，環境部日前也已協調台糖提供污泥暫置場。

    環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，昨（27）日共投入148輛大型機具，今日會持續投入151輛大型機具在災區作業，累計清理的淤泥數已經達到10,267噸，清理工作持續進行中。

    劉瑞祥表示，由於災區廁所很多不通，因此環境部已佈設31座流動廁所，今日會持續增加流動廁所數量，預計達150座。另，街道上大量車輛進出會有塞車情形，因此開始加強夜間清運，加速清除民眾清理出的淤泥與廢棄物，提醒民眾將淤泥、廢棄物分類排出，助政府加速清理。

    環境部表示，在垃圾清運上，針對受災7個村排出集中點加強清運，南區未受災7個村則維持正常清運，同時為加速清理作業，也將增加下午5時至11時垃圾清理時段，協助花蓮早日恢復乾淨、安全的生活環境。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播