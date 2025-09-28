高雄印象化身50款潮T 2025高雄設計節限量發行

50位風格各異創作者，把高雄印象變成潮T。（高市文化局提供）

高雄設計節10月2日起將在駁二藝術特區熱鬧登場，「蝦款？高雄款！」展區邀請50位風格各異創作者，把高雄印象變成潮T，每款限量10件，駁二以高雄潮T搭配城市經典場景拍照，呈現出不同樣貌的高雄感性，引起熱烈共鳴。

高市文化局長王文翠表示，以城市為名的高雄設計節，每次不同的命題盼能讓大眾以更豐富的視角與觀點認識高雄，並一同探索設計能為高雄帶來什麼，今年主題「高潮指南：你的主張What is your voice」從諸多面向發聲，設計、藝術、音樂、街頭文化領域等，皆透過不同形式的創作傳達主張。

今年活動規劃有七主題展區，其中，「蝦款？高雄款！」展區由50位設計師及藝術家等創作者以高雄態度為題設計潮T，並結合高雄經典場景拍攝系列宣傳照，將潮流文化融入城市日常，激盪創意火花，也拋磚引玉鼓勵大眾盡情發聲，展現屬於自己的高雄態度。

策展團隊「選選研」設計總監林唯哲表示，高雄態度就是一種潮流，以潮流文化中重要的T-shirt設計為載體，不同創作者以不同風格、視角，呈現50種高雄態度，有些是外地人對高雄的觀察，也有不少熟悉高雄的設計師、藝術家分享他們更在地的感受，讓高雄的獨特魅力有更多元的詮釋。

由於街拍流行雜誌在潮流文化中一直是重要的存在，展覽也邀請設計師聶永真以「蝦款？高雄款！」50款高雄態度T-shirt圖像，進行「假刊訊」刊物設計，內容跳脫服飾介紹的形式，延伸展覽「覆蓋」的意象形式，將50個創作圖像覆蓋在各式物件載體上，二創成更具時尚感的藝術刊本。

2025高雄設計節「高潮指南：你的主張What is your voice」10月2日至11月2日於駁二藝術特區大勇區P2倉庫展出，七主題展區與潮流賣店呈現高雄不設限的創意與態度，更多詳細資訊請至官網查詢：https://2025kdf.pier2.tw/。

穿著以打狗造句成現打狗汁的潮T，到旗山80年冰果室拍照。（高市文化局提供）

駁二以高雄潮T搭配城市經典場景拍照，呈現出不同樣貌的高雄感性。（高市文化局提供）

