屏東推廣藤球運動 比賽結合體驗親子「藤風飛翔」超開心

「藤風飛翔～瘋玩藤球」比賽選手展現過人腳技。（屏東縣政府提供）

推廣在地特色運動「藤球」，屏東縣政府今（28）日於縣立體育館舉辦「藤風飛翔」活動，選手們在場上秀出靈活腳技，讓觀眾零距離感受藤球運動的速度與魅力，結合比賽與體驗，搭配風箏DIY，會場果然吸引大批親子與運動愛好者參與。

近年縣府積極推動藤球運動發展，屏東藤球選手已成為台灣代表隊的重要戰力。今天開幕特別邀請縣籍好手、同時也是國家代表隊的鍾青潾、陳睿儒及青少年代表隊的潘俊宇，與來自台中的新南向隊伍進行表演賽。雙方你來我往、互不相讓，展現高超腳技與凌厲攻防，現場觀眾大呼過癮。

「藤風飛翔」正式賽事共有18隊參賽，分為國中組與公開組，並設有男、女3人賽及2人賽。選手們敏捷身手與絕佳默契，將藤球的速度與力量展現得淋漓盡致，帶來一場場緊張刺激的精彩對決。

除了賽事，現場也設置藤球體驗區，讓民眾親身感受這項源自東南亞的獨特運動魅力。現場同時推出風箏DIY及打卡送風箏，大小朋友一起動手做，只要完成體驗就可免費領取爆米花，有運動、手作與美食，參加者收穫滿滿。

屏東縣政府指出，本次活動結合「運動i台灣2.0」及「地方特色運動觀光遊程」計畫，推出2天1夜限定體驗行程「藤躍屏北─與風共旅」，行程內容涵蓋參與「藤風飛翔」活動、手作體驗、騎遊彩虹自行車道及品嚐在地美食，並加碼贈送500元屏東伴手禮抵用券，讓旅程更加超值。未來縣府將推出更多兼具健康、趣味與文化深度的運動觀光活動，相關資訊可追蹤「屏東縣體育發展中心」粉絲專頁。

藤風飛翔賽事精彩。（屏東縣政府提供）

大小朋友體驗藤球。（屏東縣政府提供）

風箏DIY與彩繪。（屏東縣政府提供）

