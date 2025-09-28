淡水客運八里總站擬遷行政中心民憂影響通勤 交通局：現階段維持原路線

新北市議員鄭宇恩表示，淡水客運八里總站即將遷移自下罟里的現址遷移至行政中心附近，不少居民擔憂行經「八仙樂園站」的紅22、紅13等公車路線，可能因此調整或減班。（記者羅國嘉攝）

八里大眾運輸僅依靠公車對外連接，對外地就學、就業的市民相當重要，不過，議員鄭宇恩表示，淡水客運八里總站即將遷移自下罟里的現址遷移至行政中心附近，不少居民擔憂行經「八仙樂園站」的紅22、紅13等公車路線，可能因此調整或減班。對此，交通局運輸管理科長林詩欽回應，未與地方獲得共識前仍依原路線及站位停靠，避免影響原有乘客。

鄭宇恩指出，八里大眾運輸僅依靠公車對外連接，對外地就學、就業的市民相當重要，遷站也引發市民對路線可能縮短的擔憂。交通局現階段承諾未來若有路線調整，會徵詢地方意見並取得共識再行作業。不過長期仍建議應該從都市計畫階段就規劃公車調度場站用地，避免業者因土地租用不易，影響市民搭乘權益。

請繼續往下閱讀...

林詩欽表示，公車路線調整目前尚未定案，現階段仍依照現行服務路線營運。若未來有異動，將徵詢地方意見並取得共識後，才會辦理。

交通局運輸管理科長林詩欽回應，未與地方獲得共識前仍依原路線及站位停靠，避免影響原有乘客。（記者羅國嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法