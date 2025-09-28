為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水客運八里總站擬遷行政中心民憂影響通勤 交通局：現階段維持原路線

    2025/09/28 13:43 記者羅國嘉／新北報導
    新北市議員鄭宇恩表示，淡水客運八里總站即將遷移自下罟里的現址遷移至行政中心附近，不少居民擔憂行經「八仙樂園站」的紅22、紅13等公車路線，可能因此調整或減班。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員鄭宇恩表示，淡水客運八里總站即將遷移自下罟里的現址遷移至行政中心附近，不少居民擔憂行經「八仙樂園站」的紅22、紅13等公車路線，可能因此調整或減班。（記者羅國嘉攝）

    八里大眾運輸僅依靠公車對外連接，對外地就學、就業的市民相當重要，不過，議員鄭宇恩表示，淡水客運八里總站即將遷移自下罟里的現址遷移至行政中心附近，不少居民擔憂行經「八仙樂園站」的紅22、紅13等公車路線，可能因此調整或減班。對此，交通局運輸管理科長林詩欽回應，未與地方獲得共識前仍依原路線及站位停靠，避免影響原有乘客。

    鄭宇恩指出，八里大眾運輸僅依靠公車對外連接，對外地就學、就業的市民相當重要，遷站也引發市民對路線可能縮短的擔憂。交通局現階段承諾未來若有路線調整，會徵詢地方意見並取得共識再行作業。不過長期仍建議應該從都市計畫階段就規劃公車調度場站用地，避免業者因土地租用不易，影響市民搭乘權益。

    林詩欽表示，公車路線調整目前尚未定案，現階段仍依照現行服務路線營運。若未來有異動，將徵詢地方意見並取得共識後，才會辦理。

    交通局運輸管理科長林詩欽回應，未與地方獲得共識前仍依原路線及站位停靠，避免影響原有乘客。（記者羅國嘉攝）

    交通局運輸管理科長林詩欽回應，未與地方獲得共識前仍依原路線及站位停靠，避免影響原有乘客。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播