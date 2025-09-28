為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    石岡旅客服務中心委外營運一波三折 業者營運不善終止契約

    2025/09/28 13:38 記者歐素美／台中報導
    石岡旅客服務中心位於東豐綠廊自行車道中繼站。（記者歐素美攝）

    石岡旅客服務中心位於東豐綠廊自行車道中繼站。（記者歐素美攝）

    位於東豐綠廊自行車道中繼站的「石岡旅客服務中心」，去年6月底委外經營開幕，不料，業者經營不善，上周與市府終止契約，民眾今天前往石岡旅客服務中心發現內部空蕩蕩，宛如廢墟；台中市觀光旅遊局表示，目前仍提供遊客諮詢服務，將繼續辦理委外作業。

    石岡旅客服務中心委外經營一波三折，該中心於2022年4月封閉整建，2023年底發包委外，原訂2024年3月正式營運，因業者招商不力，延至去年6月底才開幕。

    不料，遊客今天到場，發現石岡旅客服務中心空蕩蕩，原有販賣部撤離，也沒有空調，熱得要死，宛如廢墟，質疑市府到底有沒有要好好整頓，之前花納稅人的錢整修，結果就是這樣？

    台中市觀旅局表示，原本委外經營的業者因缺乏遊客中心經營的經驗，致經營不善，上周與市府終止契約，目前石岡旅客服務中心由市府營運，仍有派員在櫃檯提共遊客諮詢等服務，市府目前正辦理相關作業，將繼續委外營運管理。

    東豐綠廊自行車道，假日吸引許多遊客前往騎乘。（記者歐素美攝）

    東豐綠廊自行車道，假日吸引許多遊客前往騎乘。（記者歐素美攝）

