印尼移工化身鏟子超人！ 休假自發組成「黑皮軍」支援光復

一群休假中的印尼移工今日凌晨出發前往花蓮光復鄉救災，善心舉動引發廣大迴響。（擷取自好人會館臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流重創光復鄉，各界捐款物資湧入，同時許多「鏟子超人」也親赴現場協助清理。一群休假中的印尼移工更在今（28）日凌晨5點集結趕往災區，挺身支援，引發網友熱烈感謝。

NGO組織「好人會館」在臉書粉專發文表示，過去人們常以「黑皮衫」形容志工在烈日下曬黑的身影，如今這群長年在花蓮工地工作的印尼移工，更是組成一支「黑皮軍」。他們因長期與好人會館合作推動港口移工、南亞學生物資救助與庇護計畫，早已建立深厚友誼。這次看到花蓮災情，便主動串聯，決定利用假日投入救災。

請繼續往下閱讀...

好人會館指出，志工們在熱心人士協助下，提前準備了鏟子、雨鞋、獨輪車、車票等工具，昨晚完成集結，今清晨四點半起床，五點出發直奔災區。他們雖因宗教禁忌不能食用豬肉，只能選擇素食，但依然展現高效率與耐力，毫不畏懼辛勞。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應「謝謝印尼的移工朋友」、「太棒了，四海兄弟都來幫忙！給力！」、「感謝你們對台灣的付出 !很棒耶」、「臺灣有難大家一起加油，祝福大家平安順心」、「謝謝，這是善的循環」。

