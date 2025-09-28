台中大里國光花市辦蘭花創意展 票選就送霜淇淋、小盆栽

大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」，業者挖空心思，推出蝴蝶蘭、文心蘭等爭奇鬥艷的蘭花組合。（記者陳建志攝）

台中大里區農會經營的國光花市，是台中知名的花市之一，為了吸引民眾到花市賞花、買花，利用教師節連假一連兩天舉辦「蘭花創意組合展」，8組業者利用蝴蝶蘭、文心蘭等花卉，搭配木頭、石材製作成漂亮的創意蘭花組，並進行票選，參加票選民眾就送霜淇淋兑換券和小盆栽，吸引不少喜愛蘭藝的民眾來拍照欣賞。

大里國光花市市長施連昌表示，為了吸引民眾連假來花市賞花，9月27、28日一連兩天，結合花市業者舉辦「蘭花創意組合展」，共有8組業者發揮創意，利用蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭、萬代蘭等蘭花，搭配造型獨特的木頭，還有石材組合成創意蘭花組。

每個業者都挖空心思，推出精心栽培、設計的蘭花組合，並讓民眾進行票選，民眾只要投票就可獲得霜淇淋兑換券一張，還有草花小盆栽1盆，每日限量300份，送完為止，今天花市營業後就吸引民多民眾來賞花、兌換。

栽種蘭花31年的花市業者洪長勇，種植的蘭花品質好，經常在蘭花展中獲獎，強調栽培蘭花過程就像照顧小孩一樣，需要加倍呵護，才能長得好，這次以粉紅色、黃色等顏色的蝴蝶蘭，組合成創意蘭花組參與票選。

大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」，業者挖空心思，將不同顏色的蝴蝶蘭組合成漂亮蘭花組，吸引民眾參觀、票選。（記者陳建志攝）

大里國光花市舉辦「蘭花創意組合展」票選，民眾參加票選就可兌換霜淇淋。（圖由大里農會提供）

